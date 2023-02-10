Van olası bir depreme hazır mı?
Vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Van'daki deprem riskini WanHaber'e değerlendirdi.
WanHaber - Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve binlerce kişinin canına mal olan deprem sonrası akıllara, ‘Van olası bir depreme hazır mı?’ sorusunu getirdi. Olası bir deprem riskini WanHaber'e değerlendiren vatandaşlar, "Van kesinlikle yeni bir depreme hazır değil, umarım bir an önce önlemler alınır. yoksa olabilecek felaketleri düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
23 Ekim 2021'de meydana gelen Van depremi yıkıcı hasar ve 644 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
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