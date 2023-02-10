WanHaber - Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve binlerce kişinin canına mal olan deprem sonrası akıllara, ‘Van olası bir depreme hazır mı?’ sorusunu getirdi. Olası bir deprem riskini WanHaber'e değerlendiren vatandaşlar, "Van kesinlikle yeni bir depreme hazır değil, umarım bir an önce önlemler alınır. yoksa olabilecek felaketleri düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2021'de meydana gelen Van depremi yıkıcı hasar ve 644 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.