Van nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşırken, Van'ın nüfusu ise 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu.

GENEL 21.12.2022, 09:19
Van nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

TÜİK, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda Van'ın nüfusu 1 milyon 141 bin 15 kişi olurken, Muş'un nüfusu 405 bin 228, Bitlis'in nüfusu 352 bin 277 ve Hakkâri'nin nüfusu ise 278 bin 218 kişi oldu.

KADIN VE ERKEK NÜFUS EŞİT BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Cinsiyete göre nüfusun dağılımına bakıldığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde kadın ve erkek nüfus hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUS ORANINDAKİ ARTIŞ BİNDE

12,7 Erkek nüfus 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Türkiye'nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü. 2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 olan Van'ın nüfusu 2021 yılında 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu. Van'ın nüfusunun 581 bin 945'i erkeklerden, 559 bin 070 ise kadınlardan oluşuyor.

VAN'DA 4 BİN 983 YABANCI BULUNUYOR

Van'ın nüfusu 2019-2020 11,0 artış gösterirken, 2020-2021 yıllarında ise -7,3 ile geriledi. 2020 yılında Van'da 4 bin 63 yabancı uyruklu bulunurken, 2021 yılında bu sayı 4 bin 983'e ulaştı. 2021 yılında Van'da ikamet eden yabancıların 2 bin 670'i erkeklerden, 2 bin 313'ü ise kadınlar oluşuyor.

BOŞANMA ORANLARI ARTTI

Öte yandan Van'da 2021 yılında 6 bin 669 kişi boşandı. Boşananların 2 bin 882'si erkeklerden oluşurken, 3 bin 787'si ise kadınlardan oluşuyor.

Van Bölge Gazetesi

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