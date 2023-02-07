Van nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2022 yılında 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaşırken, Van'ın nüfusu ise 1 milyon 128 bin 749 kişi olarak açıklandı.

GENEL 07.02.2023, 08:43 07.02.2023, 11:09
Van nüfusu ne kadar oldu? TÜİK verileri açıkladı

TÜİK, 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda Van'ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749 kişi olurken, Muş'un nüfusu 399 bin 202, Bitlis'in nüfusu 353 bin 988 ve Hakkâri'nin nüfusu ise 275 bin 333 kişi oldu. 2021 yılında 1 milyon 141 bin 15 kişi olan Van'ın nüfusu, 2022 yılında 1 milyon 128 bin 749 kişi oldu. Van'ın nüfusunun 575 bin 453'ü erkeklerden, 553 bin 296'sı ise kadınlardan oluşuyor.

VAN'DA 4 BİN 983 YABANCI BULUNUYOR

Van'ın nüfusu 2020-2021 yıllarında -7,3 ile gerilerken, 2021-2022 yılları arasında ise -10,8 ile geriledi. 2021 yılında Van'da 4 bin 983 yabancı uyruklu bulunurken, 2022 yılında bu sayı değişmedi. 2022 yılında Van'da ikamet eden yabancıların 2 bin 670'i erkeklerden, 2 bin 313'ü ise kadınlar oluşuyor.

BOŞANMA ORANLARI ARTTI

Öte yandan Van'da 2021 yılında 6 bin 669 kişi boşanırken, boşananların 2 bin 882'si erkeklerden oluşurken, 3 bin 787'si ise kadınlardan oluşuyor. 2022 yılında ise 7 bin 476 boşanma oldu. Bunların 3 bin 245'i erkeklerden, 4 bin231'i ise kadınlardan oluştu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun %49,5'ini erkekler, %50,5'ini kadınlar oluşturdu.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 84 BİN 241 KİŞİ İLE BAYBURT OLDU

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP, EN DÜŞÜK OLAN İL ŞANLIURFA OLDU

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak ve 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANININ ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Van Bölge Gazetesi

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