Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında Van Kalesi'nin güneyinde inşa edilen, 2019 yılında hizmete açılan ve 42 bin 404 eserin bulunduğu Van Müzesi, geçtiğimiz yıl 214 bin 542 kişiyi ağırladı. 21 milyon lira harcanarak Van Kalesi'nin güneyinde yapılan 2019 yılında hizmete açılan Van Müzesi, kent turizme önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Urartular, Sasani, Pers, Bizans, Roma, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemine ait 42 bin 404 eseri bünyesinde bulunduran Van Müzesi, her geçene yıl ilgi görmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Van Müzesi, yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. 100 bin eser kapasitesine sahip olan Van Müzesi'nde 23 sergi holü bulunurken, ayrıca çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları yer alıyor.

Paleolitik, neolitik, kalkolitik, tunç ve demir çağı dönemine ait eserlerin yer aldığı Van Müzesi, geçtiğimiz yıl yoğun ziyaretçi akınına uğradı. TÜİK'in paylaştığı verilere göre geçtiğimiz yıl Van Müzesi'ni 214 bin 542 kişi ziyaret etti. Van Müzesi'nde ağırlıklı Van'a başkentlik yapan Urartu Medeniyetine ait eserler yer alırken, arkeolojik kazılarda ve bilimsel çalışmalar sonucunda yaşamış bütün medeniyetlerin izleri, burada sergileniyor.

MÜZE SAYISI 2021 YILINDA %5,1 ARTTI

Müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre %5,1 artarak 519 oldu. Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu.

MÜZELERDEKİ ESER SAYISI 3 MİLYON 719 BİN 409 OLDU

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre %0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre %0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin %87,4'ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı %0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin %60,2'si sikke, %27,3'ü arkeolojik materyal, %6,9'u etnografik materyal, %3,6'sı tablet oldu.

MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI %69,0 ARTTI

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında %69,0 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu. Ziyaretçilerin %71,6'sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %41,6 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı %46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.

Bölgegazetesi