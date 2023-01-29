VAN MÜSİAD'da Ertuğrul Balibay Dönemi Başladı

Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu kentte gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Erek Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula katılan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

PKK'nın yıllarca bölgeye zarar verdiğini belirten Arvas, "İran ile sınır ticaretimiz var. 4 yıldır kapımız bitmesine rağmen 24 saat esasıyla tır taşımacılığı yapamıyoruz. Bu bölgenin çok sıkıntıları var. Esnaflar bayram gecelerinde haraca bağlanıyordu. 10 yıl içinde binlerce ailemiz Van'dan göç etti. Güven olmazsa huzur da olmaz, bu şehrin acılarını da biliyoruz. Şehrimiz artık bir güven şehri oldu." diye konuştu.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bozatlı ise MÜSİAD ailesi olarak çok büyük sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

Bu hassas dönemde kişisel ihtiras ve hesapları terk ederek, samimi ve fedakarca millet ve ülke için çalışmak ve üretmek olduğunu aktaran Bozatlı, şunları kaydetti:

"Bu şuurla, Allah'ın izniyle çok büyük başarı hikayeleri yazacağız ve yeni nesillere daha müreffeh bir ülke teslim edeceğiz. Vanımızda ekonominin, sanayinin ve ticaretin gelişmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni dönemde görev alacak kardeşlerimize başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde Ertuğrul Balibay, MÜSİAD Van Şubesi Başkanlığına seçildi.

Balibay, "MÜSİAD patronlar kulübü değildir, bilgi kulübüdür. Bu süreçte bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi. AA