Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın kapılarını açıyor

Bölgenin en büyük Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, 16 Mart itibariyle Van EXPO fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Geçtiğimiz günlerde Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'yla kapılarını açan Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi, şimdi de Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Tüm ürünlerin bir arada sergilendiği, çok büyük indirim ve kampanyaların olacağı fuara yoğun katılım olması bekleniyor. Bölgenin fuar merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Van, 16-20 Mart tarihleri arasında Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ev sahipliği yapacak. 16-20 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak olan Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, her gün gelinlik defilesi, çeşitli etkinlikler ve fuara özel çekilişler düzenlenecek. Öte yandan ünlü sanatçı Tuğba Özay ise 19 Mart Cumartesi günü konser verecek.

"İLİMİZDE ARTIK FUAR KÜLTÜRÜ OTURDU"

Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'yla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, "Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'mızı 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Mobilya, beyaz eşya ve ev tekstili alacak olan vatandaşlarımız sabırsızlıkla bu fuarı bekliyorlar. 2022'nin ilk fuarını Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'yla gerçekleştirdik.

16 Mart itibariyle kapılarını açacak olan fuarımızda mobilya, dekorasyon, aydınlatma, züccaciye, ev tekstili, ev elektroniği ve aksesuar gibi alanlarda işletmeler ürünlerini sergileyecek. Dev indirimlerin olacağı fuarda özel, kampanyalar da düzenlenecek. Birbirinden güzel etkinlikler olacak. İlimizde artık fuar kültürü oturdu. Fuarlarımız ilimiz ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Bizlerde İpekyolu Expo Fuar A.Ş. olarak, ilimizin tanıtılması ve kalkınması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye ve bölge ihracatını arttıracak sektörlerde fuar ve kongreler organize ederek, ülke ekonomisine artı değer sağlamak, Van'ı fuarlar ve kongreler kenti haline getirmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi