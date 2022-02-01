Van mavi kategoriye geçti
Birinci doz aşıda yüzde 85, 2. dozda ise yüzde 75,0 oranını yakalayan Van, 2. doz aşıda mavi kategorisine geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritaya göre, Van’da vaka oranı 15-21 Ocak arasında 29,67’a yükseldi. Van, her ne kadar Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alsa da vaka oranı artıyor.
Van, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre sarı kategorisinden mavi kategorisine geçti.
Birinci doz aşıda yüzde 85, 2. dozda ise yüzde 75,0 oranını yakalayan Van, 2. doz aşıda mavi kategorisine geçti.
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