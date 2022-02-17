Van Marangozlar Odası yeni başkanını seçti!
Van Marangozlar ve Keresteciler Esnaf Sanatkarlar Odasının yapılan seçimlerinde Necmettin Toprak Van Marangozlar Odasının yeni başkanı olarak seçildi.
Van'da odaları seçimleri kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok oda seçimi yapılırken bugün Van Marangozlar ve Keresteciler Esnaf Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Necmettin Toprak ve Mazhar Sarıkaya'nın yarığı seçimde oy kullanma işlemi saat 10.00 itibari ile başlarken saat 17.00'de sona erdi.
NECMETTİN TOPRAK YENİ BAŞKAN OLARAK SEÇİLDİ
Oy kullanma işleminin 7 saat sürdüğü seçime yüksek bir katılım sağlandı. Açılan sandıklarla beraber Van Marangozlar ve Keresteciler Esnaf Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu. Mavi liste ile yarışa katılan Necmettin Toprak 420 oy alırken beyaz liste ile yarışan Mazhar Sarıkaya 270 oy aldı. Seçimde toplamda 724 oy kullanırken 34 oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle Necmettin Toprak Van Marangozlar Odasının yeni başkanı olarak seçildi.
Necmettin Toprak Yönetim Listesi
Yönetim Kurulu Asil:
Fahrettin Uşma
Abdulkerim Maskan
Agit Çağırcı
Nusret Yıldız
Sabahattin Özdemir
İnan Uzunyol
Aydın Çiçek
Muğdat Cintan
Yönetim Kurulu Yedek:
Nebi Maskan
Eşref Kasap
Naci Arvas
Nesip Gezgen
Adnan Karakuş
Şeref Ergüç
Rahmi Karabulut
Ercan Savaş
Cüneyt Ertaş
Denetim Kurulu Asil:
Zeki Deliktaş
Erdal Özkan
Suat Öztürkçü
Denetim Kurulu Yedek:
Muhammed Kürşad Karakurt
Musa Alıcı
Mehmet Demir
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14