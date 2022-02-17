Van Marangozlar Odası yeni başkanını seçti!

Van'da odaları seçimleri kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok oda seçimi yapılırken bugün Van Marangozlar ve Keresteciler Esnaf Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Necmettin Toprak ve Mazhar Sarıkaya'nın yarığı seçimde oy kullanma işlemi saat 10.00 itibari ile başlarken saat 17.00'de sona erdi.

NECMETTİN TOPRAK YENİ BAŞKAN OLARAK SEÇİLDİ

Oy kullanma işleminin 7 saat sürdüğü seçime yüksek bir katılım sağlandı. Açılan sandıklarla beraber Van Marangozlar ve Keresteciler Esnaf Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu. Mavi liste ile yarışa katılan Necmettin Toprak 420 oy alırken beyaz liste ile yarışan Mazhar Sarıkaya 270 oy aldı. Seçimde toplamda 724 oy kullanırken 34 oy ise geçersiz sayıldı. Böylelikle Necmettin Toprak Van Marangozlar Odasının yeni başkanı olarak seçildi.

Necmettin Toprak Yönetim Listesi

Yönetim Kurulu Asil:

Fahrettin Uşma

Abdulkerim Maskan

Agit Çağırcı

Nusret Yıldız

Sabahattin Özdemir

İnan Uzunyol

Aydın Çiçek

Muğdat Cintan

Yönetim Kurulu Yedek:

Nebi Maskan

Eşref Kasap

Naci Arvas

Nesip Gezgen

Adnan Karakuş

Şeref Ergüç

Rahmi Karabulut

Ercan Savaş

Cüneyt Ertaş

Denetim Kurulu Asil:

Zeki Deliktaş

Erdal Özkan

Suat Öztürkçü

Denetim Kurulu Yedek:

Muhammed Kürşad Karakurt

Musa Alıcı

Mehmet Demir