Van Kadın Platformu’ndan Beşyol’daki cinayetle ilgili açıklama

Van Kadın Platformu, 29 Ocak’ta Beşyol Meydanı’ndaki Defterdarlık Caddesi’nde meydana gelen cinayetle ilgili açıklama yaptı. Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleşen açıklamayı aktivist Zozan Özgökçe okudu.

İşte o açıklama:

“Evlerimizdeki şiddet sarmalı sokaklara, iş yerlerine, karakollara, cezaevlerine, kışlalara, okullara hızla yayılıyor. 'Kadın öldürülmüş ise hak etmiştir' görüşü bir irin gibi cerahatın içinden akıyor. Bu cerehatı nasıl iyileştiririz? sorusu yerine; kim kimi aldatmış? Kim kiminle nereye gitmiş? soruları ile, kadınlara ahlak dersleri dizen eril kafalar meydana akıveriyor. Adalet kavramı, hak kavramı, hukuk kavramı ezbere söylenen, bu toplumdan çok uzak kavramlar haline geldi. Anne karnından, mezara kadar içinden geçtiğimiz tüm kurumsallaşmış ve kutsallaştırılmış yapılar 'aile, okul, cami' biz kadınlara erkek düzeninin kurallarını zihnimize, yaşamımıza uyarlamamızı öğretiyor, içselleştiriyor. Bunun aksini düşünen, yapan, konuşan kadınlar 'kafalarını ezme, dilini koparma' gibi söylemlerle sindiriliyor. Eğitim sistemimizin kadına yönelik şiddet, ayrımcılık konularını çocukların zihninde farkındalık yaratacak şekilde olmadığını görüyoruz ki bu Van'da son karşılaştığımız katil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. Çocuklarımıza en temel insan hakkı olan yaşam hakkının kutsal olduğunu aşılamak için görevlendirilmiş bu öğretmen tasarlayarak iki insanın hayatına kıyıyor ve bedendeki uzuvlara zarar veriyor. Bu sistemin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Büyük çerçeveden bakınca birbirine bağlantılı tüm bu sorunlar karşısında biz kadınlar olarak 'her şeyin farkındayız' diyoruz.”

WanHaber.com ÖZEL