Van İŞKUR TYP sonuçları açıklandı! İşte isim listesi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’da personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden Başkale’de 12, Çatak’ta 10, Erciş’te 50, Gevaş 8, Gürpınar 12, Muradiye 15, Özalp’ta 20, Bahçesaray’da 6, Çaldıran’da 18, Edremit’te 34, Saray’da 8, İpekyolu’nda 88, Tuşba’da 50 olmak üzere 13 ilçede iki ay süreyle çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik personel alımı yaptı.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)