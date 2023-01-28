Van İŞKUR TYP başvuruları başladı! 1050 personel alımı yapılacak

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında 1050 personel alımı yapılacak. İşte Van İŞKUR TYP başvuru şartları ve detaylar

GENEL 28.01.2023, 13:39
Van İŞKUR TYP başvuruları başladı! 1050 personel alımı yapılacak

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İpekyolu, Erciş, Tuşba, Edremit, Özalp, Çaldıran, Muradiye, Başkale, Gürpınar, Gevaş, Saray, Çatak ve Bahçesaray ilçelerindeki okullarda toplam 135 gün süreyle istihdam edilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında 1050 personel alımı yapılacak.

İŞKUR TYP kapsamında alınacak adaylar 06.02.2023 ve 22.06.2023 tarihleri arasında 135 gün süreyle istihdam edilecek. Seçilecek adaylar, noter kurası yöntemiyle belirlenecek. İŞKUR TYP başvuruları ise 25.01.2023 - 29.01.2023 tarihleri arasında e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılacak. Peki, Van İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? Kimler başvurabilir? Van İŞKUR TYP no nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde..

VAN İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLÇELER
Tuşba: 130 kişi
İpekyolu: 310 kişi
Gürpınar: 35 kişi
Özalp: 55 kişi
Çatak: 27 kişi
Saray: 20 kişi
Bahçesaray: 23 kişi
Çaldıran : 55 kişi
Gevaş: 33 kişi
Muradiye: 50 kişi
Edremit: 110 kişi
Başkale: 47 kişi
Erciş: 155 kişi

VAN İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalışmak üzere İŞKUR TYP programına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
19 yaşından gün almış olmak,
Emekli ve malul aylığı almamak,
Öğrenci olmamak (açık öğretim hariç),
SGK'lı olmamak (isteğe bağlı ve tarımsal faaliyetler hariç) 

TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP'den faydalananlar programa katılamazlar. Aynı yıl içinde başlayan programlara aynı adreste oturan birden fazla kişiler, hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar, TYP mevzuatına göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar. Başvurular e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılmaktadır.

VAN İŞKUR TYP BAŞVURU NUMARALARI
Tuşba TYP No: 309723
İpekyolu TYP No: 309718
Gürpınar TYP No: 309749
Özalp TYP No: 309739
Çatak TYP No: 309737
Saray TYP No: 309741
Bahçesaray TYP No: 309752
Çaldıran TYP No: 309734
Gevaş TYP No: 309738
Muradiye TYP No: 309720
Edremit TYP No: 309725
Başkale TYP No: 309732
Erciş TYP No: 309731

VanHavadis

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 19 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 20 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 21 32
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 20
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15