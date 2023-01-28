Van İŞKUR TYP başvuruları başladı! 1050 personel alımı yapılacak
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında 1050 personel alımı yapılacak. İşte Van İŞKUR TYP başvuru şartları ve detaylar
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İpekyolu, Erciş, Tuşba, Edremit, Özalp, Çaldıran, Muradiye, Başkale, Gürpınar, Gevaş, Saray, Çatak ve Bahçesaray ilçelerindeki okullarda toplam 135 gün süreyle istihdam edilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında 1050 personel alımı yapılacak.
İŞKUR TYP kapsamında alınacak adaylar 06.02.2023 ve 22.06.2023 tarihleri arasında 135 gün süreyle istihdam edilecek. Seçilecek adaylar, noter kurası yöntemiyle belirlenecek. İŞKUR TYP başvuruları ise 25.01.2023 - 29.01.2023 tarihleri arasında e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılacak. Peki, Van İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? Kimler başvurabilir? Van İŞKUR TYP no nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde..
VAN İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLÇELER
Tuşba: 130 kişi
İpekyolu: 310 kişi
Gürpınar: 35 kişi
Özalp: 55 kişi
Çatak: 27 kişi
Saray: 20 kişi
Bahçesaray: 23 kişi
Çaldıran : 55 kişi
Gevaş: 33 kişi
Muradiye: 50 kişi
Edremit: 110 kişi
Başkale: 47 kişi
Erciş: 155 kişi
VAN İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalışmak üzere İŞKUR TYP programına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
T.C. vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
19 yaşından gün almış olmak,
Emekli ve malul aylığı almamak,
Öğrenci olmamak (açık öğretim hariç),
SGK'lı olmamak (isteğe bağlı ve tarımsal faaliyetler hariç)
TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP'den faydalananlar programa katılamazlar. Aynı yıl içinde başlayan programlara aynı adreste oturan birden fazla kişiler, hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar, TYP mevzuatına göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar. Başvurular e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılmaktadır.
VAN İŞKUR TYP BAŞVURU NUMARALARI
Tuşba TYP No: 309723
İpekyolu TYP No: 309718
Gürpınar TYP No: 309749
Özalp TYP No: 309739
Çatak TYP No: 309737
Saray TYP No: 309741
Bahçesaray TYP No: 309752
Çaldıran TYP No: 309734
Gevaş TYP No: 309738
Muradiye TYP No: 309720
Edremit TYP No: 309725
Başkale TYP No: 309732
Erciş TYP No: 309731
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|Yatsı
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|O
|P
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|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
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|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|19
|35
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|20
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|21
|32
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|21
|20
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
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|19
|31
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|21
|31
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|20
|30
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|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
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|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15