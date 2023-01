Van İŞKUR TYP başvuruları başladı! 1050 personel alımı yapılacak

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İpekyolu, Erciş, Tuşba, Edremit, Özalp, Çaldıran, Muradiye, Başkale, Gürpınar, Gevaş, Saray, Çatak ve Bahçesaray ilçelerindeki okullarda toplam 135 gün süreyle istihdam edilmek üzere İŞKUR TYP kapsamında 1050 personel alımı yapılacak.

İŞKUR TYP kapsamında alınacak adaylar 06.02.2023 ve 22.06.2023 tarihleri arasında 135 gün süreyle istihdam edilecek. Seçilecek adaylar, noter kurası yöntemiyle belirlenecek. İŞKUR TYP başvuruları ise 25.01.2023 - 29.01.2023 tarihleri arasında e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılacak. Peki, Van İŞKUR TYP başvuru şartları nedir? Kimler başvurabilir? Van İŞKUR TYP no nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde..

VAN İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLÇELER

Tuşba: 130 kişi

İpekyolu: 310 kişi

Gürpınar: 35 kişi

Özalp: 55 kişi

Çatak: 27 kişi

Saray: 20 kişi

Bahçesaray: 23 kişi

Çaldıran : 55 kişi

Gevaş: 33 kişi

Muradiye: 50 kişi

Edremit: 110 kişi

Başkale: 47 kişi

Erciş: 155 kişi

VAN İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Van Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalışmak üzere İŞKUR TYP programına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

19 yaşından gün almış olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açık öğretim hariç),

SGK'lı olmamak (isteğe bağlı ve tarımsal faaliyetler hariç)

TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP'den faydalananlar programa katılamazlar. Aynı yıl içinde başlayan programlara aynı adreste oturan birden fazla kişiler, hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar, TYP mevzuatına göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar. Başvurular e-devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılmaktadır.

VAN İŞKUR TYP BAŞVURU NUMARALARI

Tuşba TYP No: 309723

İpekyolu TYP No: 309718

Gürpınar TYP No: 309749

Özalp TYP No: 309739

Çatak TYP No: 309737

Saray TYP No: 309741

Bahçesaray TYP No: 309752

Çaldıran TYP No: 309734

Gevaş TYP No: 309738

Muradiye TYP No: 309720

Edremit TYP No: 309725

Başkale TYP No: 309732

Erciş TYP No: 309731

