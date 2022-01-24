Van İŞGEM yatırımcıların ilgi odağı…

Van'da, girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulan ve binlerce kişiye istihdam kapısı olan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), hazırladığı projelerle dünyaya rol model olmayı başarırken, yabancı yatırımcıların ise ilgi odağı olmaya devam ediyor.

GENEL 24.01.2022, 08:58
Van İŞGEM yatırımcıların ilgi odağı…

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu fiziksel koşulları ve teknik yardımı sağlamanın yanı sıra faaliyetleri ve hizmetleriyle de diğer iş geliştirme merkezleri için rol model olan Van İŞGEM, yabancı yatırımcıların gözde merkezi haline geldi.

Daha önce hazırladığı projelerle Türkiye'ye rol model olan Van İŞGEM, yabancı yatırımcıları Van'a çekmeye devam ediyor. Ar-Ge, ihracat, satış, pazarlama, işletme yönetimi, finans ve e-ticaret alanlarında kapasite artırma konusunda yeni girişimlere ve yenilikçi genç şirketlere yardımcı olan Van İŞGEM, bu girişimcilerin rekabet gücünü ve yeni pazarlara girme şansını artırmayı başarmaya devam ediyor. Coğrafi konumu sayesinde bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi haline gelen Van İŞGEM, yaptığı projelerle adını Türkiye'de ve dünyada duyurmaya devam ediyor. Yaptığı önemli çalışmalarla gündemde olan Van İŞGEM'e, yabancı yatırımcılar da büyük ilgi gösteriyor. Söz konusu Van'a yatırım yapmak için gelen yabancı iş adamları Van İŞGEM'i ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları yerinde gören yabancı yatırımcılar, Van'dan memnun ayrıldı. Van İŞGEM'in yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye devam ederken, yabancı yatırımcıların önümüzdeki süreçte Van'a yatırım yapması bekleniyor.

Daha önce imalatını yaptığı meyve kurutma makinesi, oyun makineleri, oyun gözlüğü, hareketli sümilasyon oyun konsolu, dezenfekte cihazı, dolusavar cihazı, tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz, damar bulma cihazı, hava temizleme cihazlarıyla adından söz attıran Van İŞGEM, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

"İŞGEM'DE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERİN SAYISINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU"

Yabancı yatırımcıların Van İŞGEM'i ziyareti hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Biz İŞGEM'in ikinci etabını kurduktan sonra, misyonumuz, vizyonumuzu tamamen değiştirdik. Artık teknolojik üretim yapan, ihracat odaklı üretim yapan, yenilikçi, innovaktif üretim yapan girişimcileri kabul etmeye başladık. Hem yaptığımız fiziki mekanların beğenilmesi, hem de verdiğimiz danışmanlık desteği Van İŞGEM yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilir oldu.

Bu nedenle sürekli yabancı yatırımcılar tarafından ziyaret ediliyoruz. Onlarda iyi iş fikri olan, yenilikçi, innovaktif üretim yapan üreticileri davet ediyoruz. Geçtiğimiz ay İŞGEM olarak Tahran'da bir fuara katılmıştı. O fuarda yaptığımız tanıtımın etkisiyle, İŞGEM'de yatırım yapmak isteyen girişimcilerin sayısında ciddi bir artış oldu. Fakat şuan %100 doluluğumuz söz konusu olduğu için, yeni yatırımcılara cevap veremiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE İTHAL YOLUYLA GELEN ÜRÜNLERİ, YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETMEYE BAŞLADIK"

İŞGEM'de kapasiteyi arttırmak için arayışlarının devam ettiğini belirten Gedik, "Dün İran'dan yine bir heyet bizi ziyaret etti. Oyun sektöründe büyük üretimler yapan, yenilikçi, innovaktif ürün üreten ekipti. Bu ekip, İŞGEM'i tamamen dolaştı ve yatırımları yerinde görüp, çok beğendiler. Orada verdiğimiz danışmanlık ve koçluk hizmetini çok beğendiklerini söylediler. Israrla İŞGEM'de yer almak istediklerini ifade ettiler. Yer boşaldığı zaman kendilerine haber vermemizi istediler. İŞGEM'de son iki yıldır yenilikçi, teknolojik ürünler üretmeye başladık.

Bunların birçoğu Türkiye'de ilk kez üretilen ürünler olmaya başladı. Daha önce Türkiye'ye ithal yoluyla gelen ürünleri, biz burada yerli ve milli imkânlarla üretmeye başladık. Şuanda çok güzel satışlar yapılıyor. Van adına güzel ses getirmeye başladı. Sanayi Bakanlığı tarafından da övgü almaya başladık. Ürettiğimiz ürünler daha önce yurt dışından ithal olarak gelen ürünler olduğu için, hem ithalatın azalmasına vesile oluyoruz, hem de bu ürünlerin kısmını ihraç etmeye de başladık. Bir taraftan ithalatın azaltırken, bir taraftan ihracatın artmasına ciddi vesile olmuş olduk. 2022 yılında çok farklı ürünler üreteceğiz. Buda ilimizin ihracat potansiyelini ciddi anlamda arttıracağına inanıyoruz. Firmalarımızdan bir tanesi yaklaşık 30 ülkeye, ihracat hedefliyor. 2022 yılında da bu ihraçlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
İş adamı 3 saat önce
İşgem güya iş geliştirme merkezi ,yoğurtçu. kepenkçi ,camcı,yemek fabrikası ,kuru temizleme gibi bir sürü firma var ,ayrıca binlerce kişiye istihdam sağladığı da doğru değil ,toplada yüz kişi vardır,yabancı yatırımcı dediğinde bir kaç İranlı var onlar da tutulamıyor gidiyor .!!!!
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