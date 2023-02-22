Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Van İpekyolu Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 ay 15 gün geçici süreyle 40 erkek personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve şartları...

GENEL 22.02.2023, 21:48 22.02.2023, 22:16
Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

İpekyolu Belediyesi alınacak personel ile ilgili şu duyuruyu yaptı;

‘Belediyemiz Bünyesinde, 5 ay 15 gün geçici süreyle 40 erkek personel istihdam edilecektir. 

İlgi pozisyonlara başvurmak isteyenler 22-24 Mart 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.’ denildi

İşte Başvuru Detayları

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN BİLGİLERİ

Kurum Adi/Unvanı İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş.

Adresi Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk. No:3 İpekyolu /VAN

Telefonu:444 71 60

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Beden İşçisi (Genel)

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici 5 ay 15 gün

Başvuru Tarihleri: 22.02.2023-24.02.2023

Faks no:0(432) 217 00 63

Açık İş Sayısı: 40 Erkek

Deneme Süresi: 2 ay

Başvuru Adresi: Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu/VAN

Telefonu: 444 71 60

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,

4-Adayların askerliğini yapmış olması,

5-24-42 Yaş aralığında olmak (1999-1981)

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

8-En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

9-İlan tarihi itibariyle İpekyolu İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak

10-İpekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel Aş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar.

3-Diploma Fotokopisi

4-Nüfus Kayıt Örneği

5-Yerleşim Yeri Belgesi

6-Adli Sicil Kaydı

7-Askerlik Durum Belgesi

Vanlınihathoca

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