Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
Van İpekyolu Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 5 ay 15 gün geçici süreyle 40 erkek personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru tarihleri ve şartları...
İpekyolu Belediyesi alınacak personel ile ilgili şu duyuruyu yaptı;
‘Belediyemiz Bünyesinde, 5 ay 15 gün geçici süreyle 40 erkek personel istihdam edilecektir.
İlgi pozisyonlara başvurmak isteyenler 22-24 Mart 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır.’ denildi
İşte Başvuru Detayları
KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN BİLGİLERİ
Kurum Adi/Unvanı İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş.
Adresi Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk. No:3 İpekyolu /VAN
Telefonu:444 71 60
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: Beden İşçisi (Genel)
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici 5 ay 15 gün
Başvuru Tarihleri: 22.02.2023-24.02.2023
Faks no:0(432) 217 00 63
Açık İş Sayısı: 40 Erkek
Deneme Süresi: 2 ay
Başvuru Adresi: Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu/VAN
Telefonu: 444 71 60
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,
4-Adayların askerliğini yapmış olması,
5-24-42 Yaş aralığında olmak (1999-1981)
6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,
8-En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
9-İlan tarihi itibariyle İpekyolu İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak
10-İpekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel Aş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kimlik Fotokopisi
2-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar.
3-Diploma Fotokopisi
4-Nüfus Kayıt Örneği
5-Yerleşim Yeri Belgesi
6-Adli Sicil Kaydı
7-Askerlik Durum Belgesi
Vanlınihathoca
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15