Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

İpekyolu Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezlerinde (proje süresi ile sınırlı olmak koşuluyla) çalıştırılmak üzere 14 Eğitici alımı yapacağını duyurdu.

GENEL 02.02.2023, 14:36
Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

İpekyolu Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde açılacak olan Aile Destek Merkezlerinde (Proje süresi ile sınırlı olmak koşuluyla) çalıştırılmak üzere 14 Eğitici alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

Bayan olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmuş olmak

2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında ilan tarihi itibari ile en az 6 ikamet ediyor olmak.

EREKLI BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Öğrenim Belgesi(Diploma veya mezuniyet belgesinin asil yada e Devlet çıktım)

3- Nüfus cüzdan Fotokopisi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Adli sicil kay ı(e-Devlet)

6- Sağlık Rapor (Aile Hekimliği ya da OSGB’lerden)

7- Van İpekyolu ilçesinde ilan tarihi itibari ile en az 6 aydır ikamet ettiğini ispatlayan belge (özellikle T:ırihçeli yerleşim yeri belgesi, Nüfus Müdürlüğü onaylı ya da 2-Devlet çıktısı)

8- KPSS P3 sınav sonuç belgesi

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER VE TARİH

Başvurular, İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Binasında yapılacaktır. Başvurular, 31-01-2023 tarihinde başlayıp 02-02-2023 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

Şehrivan Gazetesi

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