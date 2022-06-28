Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
İşkur Resmi sitesinde yayınlanan ilana göre Van İpekyolu Belediyesi 24 erkek personele alacak.
Van İpekyolu Belediyesi İpekyolu A.Ş bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 Ay 15 gün süreyle 24 erkek beden işçisi alımı yapılacak.
Başvurular 28.06.2022- 30.06.2022 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
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