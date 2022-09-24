Van İpekyolu Belediyesi personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Van İpekyolu Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere 2 Mimar alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru evrakları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim edilecek. Başvuru Adresi: Hafıziye Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No:3 İpekyolu/VAN Başvuru Tarihleri: 23.0.2022-29.09.2022

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Başkanlık tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak, Not: Sınav tarih ve yeri adaylara Belediye Başkanlığımız internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

B- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

C- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,

D- 35 yaşını geçmemiş olmak

E-Adayların askerliğini yapmış olması,

F- Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

G- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

H- Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

I- İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

I- Van ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

J- Geçerlilik süresi devam eden KPSS'ye girmiş ve P3'ten en az 70 puan almak,

K- Autocad Photoshop ve 3 boyut (sketchup vray, lumion ve eşdeğer)

Şehrivan Gazetesi