Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı açılıyor

İpekyolu Expo Fuar Aş yönetiminden yapılan açıklamada, "Ortadoğunun ülkemize açılan kapısı konumundaki ilimizin komşu ülkelere yakın olması özellikle İran , Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetlere kara hava ve demiryolu bağlantısı ticari anlamda ilimizi cazip bir pazar haline getirmiştir.

Van İlimiz bulunduğu coğrafik konum itibariyle hızla gelişmekte olması ve beraberinde inşaat yapı ve gayrimenkul sektörünün parlayan yıldızı haline gelmiştir. Ayrıca inşaat yapı sektörü beraberinde 67 sektörü direkt etkilemesi ve lokomotif görevi görmesi nedeniyle fuar tüm paydaşlarca desteklenmektedir.

Gerek katılımcılarımızı ve gerekse profesyonel ziyaretçilerimizi bölgemizin ve ülkemizin inşaat potansiyeli ile fırsatları hakkında bilgilendirmek, dikkatleri bölgenin bakir inşaat ve gayrımenkul potansiyeline çekmek, bu alanlardaki emlak sektörünün avantajlarını tanıtarak, firmalarımızın karlılığı ve reelde cirolarını arttırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca fuarımızla birlikte Van Yüzüncü yıl üniversitesi Mimarlık Fakültesi Van İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Mühendisler Odası Van Şubesi tarafından desteklenen Mimarlık İnşaat ve Çevre Zirvesi yapılacaktır.

İnşaat Yapı ve Emlak Fuarımız ve aynı zamanda Mimarlık İnşaat ve Çevre Zirvesi tüm sektör paydaşlarınca desteklenmektedir. Fuar katılımcı firmalarına Kosgeb tarafından yüzde 60 destek sağlanmaktadır.

İnşaat Yapı ve Emlak sektörünün bölgedeki en kapsamlı buluşmasına İran Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışından ve bölgedeki komşu iller başta olmak üzere yurtiçinden ziyaretçi beklenmektedir. Bölgede tüm fuarlarda olduğu gibi bölge ekonomisinin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.