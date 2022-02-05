Van'ın nüfusu azaldı!

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Van’ın nüfusunda azalma yaşandı.

GENEL 05.02.2022, 09:25
Van'ın nüfusu azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusu, 2021’de 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi.  

‘Van’ın nüfusu azaldı’ 

Van’ın nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişiye ulaştı. Erkek nüfusu 581 bin 945 olurken, kadın nüfusu ise 559 bin 70 oldu.  

‘Van’ın en büyük ilçesi İpekyolu oldu’ 

Van’da 2021 yılında nüfusu en yüksek ilçe 339 bin 952 kişi ile İpekyolu oldu. İpekyolu ilçesini 173 bin 606 kişi ile Erciş, 163 bin 320 kişi ile Tuşba, 128 bin 555 kişi ile Edremit, 63 bin 270 kişi ile Özalp, 61 bin 625 kişi ile Çaldıran, 47 bin 971 kişi ile Muradiye, 47 bin 947 kişi ile Başkale, 33 bin 791 kişi ile Gürpınar, 27 bin 442 kişi ile Gevaş, 20 bin 224 kişi ile Saray, 19 bin 376 kişi ile Çatak, 13 bin 936 kişi ile Bahçesaray izledi.   

‘Ortanca yaş yükseldi’ 

Van’da 2020'de 23,0 olan ortanca yaş, 2021'de 23,6’ya yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 23,0'dan 23,6’ya, kadınlarda ise 23,1’den 23,7'ye yükseldiği görüldü.   

‘Ortalama hanehalkı büyüklüğü düştü’ 

Van'da 2020 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,8 iken 2021’de 4,6’ya düştü. 

‘Van’da yabancı nüfus arttı’ 

Van'da ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 920 kişi artarak 4 bin 983 kişi oldu. Bu nüfusun 2 bin 670’ini erkekler, 2 bin 313’ünü ise kadınlar oluşturdu.   

‘Yaş bağımlılık oranı yüzde 58,5 oldu’ 

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı 2021 yılında Van’da yüzde 58,5 oldu. Çocuk bağımlılık oranı yüzde 51,5 iken yaşlı bağımlı oranı yüzde 7,0 oldu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

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