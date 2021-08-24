Van'ın meşhur 'Çatak Cevizi' tescillendi
Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Çatak cevizinin tescili için Patent ve Marka Kurumuna başvurarak coğrafi işaret almasını sağladıklarını söyledi.
GENEL 24.08.2021, 09:25
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