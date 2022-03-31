Van'ın kurtuluşunun yıldönümünde birçok etkinlik gerçekleşecek

Van Valiliği ve paydaş kurumların işbirliğiyle kutlanacak olan Van'ın kurtuluşu programı açıklandı. Kutlamalar çerçevesinde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bando gösterisi, şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi, tören geçişi, fotoğraf sergisi ve konser, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisi ve fener alayı yürüyüşü etkinlikleri düzenlenecek. Kutlamalar 02 Nisan Cumartesi günü saat: 10.00'da valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Demirbağ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Jandarma Asayiş ve Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ve Van YYÜ tarafından hazırlanan konserinin ardından, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiir dinletisi yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından halk oyunları gösterisi yapılacak olan etkinlikte, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşuyla ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Soydan Kavşağı ile Beşyol Kavşağı arasında Asayiş Bando Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, 112, UMKE ve itfaiyenin tören geçişi yapılmasının ardından 15 Temmuz Parkı'nda Tuşba Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi düzenlenecek ve konser verilecek.

15 Temmuz Parkı'nda saat 14:00-15:00 arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Van semalarındaki uçuş yapacak. Saat 21.30'da ise Gölbaşı Caddesi'nden Kentpark ile 2 Nisan ışıkları arasına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Bölgegazetesi