Van'ın geleceği masaya yatırılacak

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, Van'ın Geleceği Sempozyumu düzenlenecek. 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Van YYÜ kampüsünde düzenlenecek olan Van'ın Geleceği Sempozyumu'nda, önemli konular konuşulacak.

GENEL 24.10.2022, 10:44
Van'ın geleceği masaya yatırılacak

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Dünden Yarına Van İlinin Panoraması' ile Van'ı Geleceği Sempozyumu düzenlenecek. 17-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumda Van masaya yatırılacak. Van'ın Geleceği Sempozyumu kapsamında, birçok açıdan önemli bir potansiyele sahip Van'ın farklı alanlardaki çalışmalarının bilim insanları, araştırmacılar ve temsilciler tarafından paylaşılması ve çözümler ortaya konulması hedefleniyor.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Van YYÜ kampüsünde düzenlenecek olan Van'ın Geleceği Sempozyumu'nun yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Çok sayıda bilim insanın da katılım sağlaması beklenen sempozyumda aile ve sosyal politikalar, asayiş ve güvenlik, bağımlılıkla mücadele, çevre, imar ve kentsel dirençlilik, diyanet hizmetleri, eğitim, ekonomi, girişimcilik ve istihdam, gençlik ve spor, göç, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunumu, kırsal kalkınma, kültür, sanat ve turizm, sağlık, sanayi ve teknoloji, tarım, ulaşım ve altyapı ile Van temalı diğer konular sempozyumda masaya yatırılacak.

'Dünden Yarına Van İlinin Panoraması' ile düzenlenecek olan Van'ı Geleceği Sempozyumu'nun onur kurulu, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den oluşurken,

düzenleme kurulu ise, Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ömer Faruk Canpolat, Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Semra Demir, Doç. Dr. Ferda Karakuş, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Zeynep Çenesiz, Dr. Öğr. Üyesi Tülin Acar'dan oluşuyor.

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Prof. Dr. Bekir Koçla, Prof. Dr. Cemil Göya, Prof. Dr. Elvan Ocak, Prof. Dr. Esvet Akbaş, Prof. Dr. Fazıl Şen, Prof. Dr. Fevzi Erdoğan, Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Prof. Dr. Fuat Tanhan, Prof. Dr. Harun Akkuş, Prof. Dr. Hüseyin Yükrük, Prof. Dr. Muhammed Şükrü Mollavelioğlu, Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Prof. Dr. Musa Gençcelep, Prof. Dr. Orhan Deniz, Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, Prof. Dr. Selma Baş, Prof. Dr. Semiha Dede, Prof. Dr. Şevket Alp, Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Prof. Dr. Yaşar Göz, Prof. Dr. Yavuz Yardım, Prof. Dr. Zeki Argunhan, Prof. Dr. Zihni Merey, Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş, Doç. Dr. Aydın Görmez, Doç. Dr. Muzaffer Selçuk'tan oluşken,

sempozyumun sekreteryası ise, Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına, Öğr. Gör. Muhammet Karaca, Arş. Gör. Dr. Berkan Çelik, Arş. Gör. Dr. Hilmi Kara, Arş. Gör. Dr. Özlem Çakmakcı, Arş. Gör. Asuman Yılmaz, Arş. Gör. Ayşe Yenilmez, Arş. Gör. Büşra Elçiçeği, Arş. Gör. Gaye Tuğ Levent, Arş. Gör. Hüseyin Soylu, Arş. Gör. İbrahim Veli Sözer, Arş. Gör. Murat Aslan, Arş. Gör. Nebi Altunova, Arş. Gör. Özge Ersezer ve Arş. Gör. Dr. Şahin Yıldız'dan oluşuyor.

Van Bölge Gazetesi

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