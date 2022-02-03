Van'ın bir ilçesinde otobüsler ücretsiz olacak!
Saray ilçesinin otobüs garajından Devlet Hastanesine giden otobüsler ücretsiz olacak.
Saray Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapılarak, 7 Şubat’tan itibaren ilçe garajından Saray Devlet Hastanesi’ne giden belediye otobüslerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Sayın Yunus Ataman'ın talimatıyla vatandaşlarımızın merkez mahallelerimizden Devlet Hastanesine, belediyemize ait otobüslerle "ücretsiz" olarak 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren götürülmesine yönelik çalışma başlatıldı” denildi.
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