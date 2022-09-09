Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu istifa etti!

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa etti.

GENEL 09.09.2022, 15:09
Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu istifa etti!

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  Kamil Yavuzer'den sonra bir istifa da Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan geldi.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa etti. Kulis bilgilerine göre istifasını Sağlık Bakanlığına sunan Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'nun istifa dilekçesinin onay mercide bekletildiği söylendi.

HAVADİS

Yorumlar (1)
PAROLA SEÇİM 58 dakika önce
Van,da hastanelerde denetimsizlik,hijyenik yetersizlikler,tıbbi cihaz yetersizlikleri ve sağlık personelinin vatandaşa yaklaşım eğitimsizliği bulunuyor.İl Sağlık Müdürlüğü Kurmaylarının başlarını deve kuşu gibi kuma gömmelerini istemiyoruz.
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