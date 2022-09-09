Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu istifa etti!
Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde istifa eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer'den sonra bir istifa da Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan geldi.
Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa etti. Kulis bilgilerine göre istifasını Sağlık Bakanlığına sunan Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'nun istifa dilekçesinin onay mercide bekletildiği söylendi.
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