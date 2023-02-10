Van İHH ekibi, onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Adıyaman'a hareket eden Van İHH'nın 80 kişilik arama kurtarma ekibi, burada kurtarma çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Adıyaman'da toplam 37 vatandaşı sağ bir şekilde enkaz altında çıkaran Van İHH ekibi, bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Başkan Hakan Kahraman deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, "Biz Van İHH olarak deprem felaketini duyar duymaz ekip olarak hazırlıklarımıza başladık. Hemen sonra kısa süre içerisinde depremin ağır hasar verdiği illerimizin başında gelen Adıyaman'a ulaştık. AFAD koordinasyon merkezinden adresleri alıp enkazlara ulaştık. İlk enkazdan 7 canlı vatandaşımızı sağ çıkardık. Depremden yaklaşık 68 saat sonra 5 kişilik aileyi sağ çıkardık. Şuana kadar toplamda 37 vatandaşımızı sağ çıkardık.

Adıyaman merkez ve ilçeleri neredeyse her 3 binadan ikisi yıkık durumda. Enkaz altında kendilerini çocuklarına siper eden anne, babalar bizleri fazlasıyla sarstı. Ancak biz soğuk kanlı olmak ve yeni canlılara ulaşmak için duygularımıza hakim olmak zorundayız. Tüm illerimizde olduğu gibi Adıyaman'da da devlet, millet iç içe koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi