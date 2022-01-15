Van için fikri olana ‘15 bin TL’ ödül!

Daha yaşanılır bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza atarak, Van’ın geleceğine, imarına belediyecilik faaliyetlerine katkı sunmak için vatandaşların görüş ve önerileri için ödüllü proje yarışması düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan “Van İçin Bir Fikrim Var” isimli proje yarışmasına 15 Mart 2022 tarihine kadar birfikrimvar.van.bel.tr internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Her yaştan kişinin katılabileceği yarışmaya katılımcılar demokrasiden insan haklarına, engellilerden dezavantajlı vatandaşlara, çocuktan aileye, kültür ve sanattan gençlik ve spora, erişilebilirlikten ulaşılabilirliğe, çevreden kuraklığa, göç probleminden küresel ısınma sorununa, imardan inşaya, bisikletten uçurtmaya, teknolojiden, yazılımdan, yoldan, topraktan, gölden, havadan, sudan ve her türlü fikirden en fazla bir projeyle katılabilecek.

Yarışmada birinci seçilen projeye 15.000, ikinci seçilen projeye 10.000 TL üçüncü seçilen projeye 7.500 TL ödül verilecek. İlk üçe girmediği halde projesi jüri tarafından başarılı görülen diğer en başarılı 7 projenin fikir sahiplerine ise 1000’er TL jüri özel ödülü verilecek. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca ilk 30 başarılı proje fikri arasına giren katılımcılar arasından 3 başvurucuya özel ödül verilecek olup, ikinci değerlendirme aşamasına kalan tüm katılımcılara Büyükşehir yayınevinin Van’ı konu alan eserleri takdim edilecek.

Projeler yarışması iki farklı değerlendirmeye alınacak olup, ilk değerlendirme Van Büyükşehir Belediyesinin belirlediği 9 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu jürinin değerlendirmesi, sonucu %90 etkileyecek olup, puan ortalaması en yüksekten başlamak üzere ilk 30 proje arasındaki eser Belediye Başkanlık Makamı ve daha kalabalık bir değerlendirici grubu önünde yapacağınız sunumunuzdan sonra puanınızı en fazla %10 etki edecek bir değerlendirme sürecine geçecek. Yarışma sonuçları aynı aynı gün açıklanacak olup, en kısa sürede ödül töreni yapılacaktır.