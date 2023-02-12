Van Gölü ve çevresi için deprem uyarısı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan ile Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Öztürk, AFAD’a ait dergi için kaleme aldıkları yazıda, Doğu Anadolu’daki riske dikkati çekti. Van Gölü ve Civarı İçin Deprem Tahmini ve Tehlikesi Üzerine İstatistiksel Bir Analiz ve Değerlendirme isimli çalışmada, gelecek beş yıl için deprem tahminine imza atıldı.

“Depremlerin bölge-zaman oluşumları rastgele değildir ve çoğu zaman bir öncü veya belirti vermeden meydana gelir. Bu da depremleri en tehlikeli ve en yıkıcı doğal afetlerden biri yapar” denilen çalışmada, “Depremlerin tahmini istatistiksel bir tabana oturtulabilirse deprem oluşumlarının istatistiksel karakterleri, gelecekteki olası depremlerin tahmininde oldukça önemli hale gelir” ifadeleri kullanıldı.

TEHLİKE YÜKSEK

Bölge bölge deprem tahminlerinin yapıldığı ve ciddi uyarıların yer aldığı çalışmadan öne çıkan tespitler şöyle oldu: “Doğu Anadolu Bölgesi, orta ve uzun vadede güçlü ve yıkıcı deprem oluşumları açısından Türkiye’nin en aktif bölgelerinden biridir. Van Gölü ve civarı için farklı içerikte birçok çalışma mevcut olmasına rağmen, bu tür değerlendirmeler ve gelecekteki olası depremlerin tahmini üzerine çalışmaların sayısı oldukça azdır.

Van Gölü ve civarı geçmişte güçlü/yıkıcı depremlere maruz kalmıştır ve son yıllarda bu bölgede çok sayıda orta büyüklükte deprem meydana gelmiştir. Dolayısıyla, bu bölgede gelecek deprem oluşumları için yapılacak çalışmalar oldukça önemlidir ve bu tür değerlendirmeler farklı jeofiziksel parametrelerin izlenmesine veya analizine dayalı olarak yapılmalıdır.

Birleştirilmiş tahmin haritasından elde edilen sıcak nokta bölgeleri, Çaldıran, Yeniköşk, Erciş ve Malazgirt fayları ile Saray ve Van Fay Zonlarını içerisine alan Muradiye, Çaldıran, Özalp, Erçek, Van şehir merkezi ve Gevaş’ı kapsamaktadır. Analiz edilen tüm parametrelere ait anomali bölgeleri genel olarak aynı alanlarda tahmin edilmiştir ve bu bölgelerdeki tehlike yüksektir.”

kaynak: birgun.net