Van Gölü sahilinde son piknikler…

Yazın sıcak havasından bunalan Vanlılar, güzel vakitler geçirmek için Van Gölü sahillerini tercih ediyordu. Kentte sıcak havaların yerini soğuk havaya bırakmasıyla, sahiller yavaş yavaş boşalmaya başladı. Yazın sahillere akın vatandaşlar, piknik yapmanın yanı sıra, göle girerek serinliyordu.

Kimi vatandaşlar Edremit, Gevaş bölgesini tercih ederken, birçok kişi ise, Erciş yolu üzerindeki Mollakasım, Ayanıs ve Amik bölgelerindeki sahilleri tercih ediyordu. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü sahilleri, serinlemek ve günlerini iyi geçirmek isteyenlerle dolup taşıyordu. Van'ın kuzey bölgeleri olarak bilinen Mollakasım, Amik, Ayanıs sahilleri onbinlerce kişinin tercihi oluyordu.

Edremit, Gevaş ve Tuşba ilçesindeki piknik ve mesire alanları başta olmak üzere kentin önemli tarihi ve turistik mekânları dinlenmek için gelen vatandaşlarla dolup taşıyordu. Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı, sodalı suda serinliyordu. Yaz mevsiminde Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırladı. 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir etti. Kentte havaların soğumasıyla, Van Gölü sahilleri yavaş yavaş sessizliğe büründü. Vatandaşlar sahillere gitse bile, yüzmek için göle giren kimsenin olmadığı görülüyor.

Vanbölgegazetesi