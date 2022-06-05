Van Gölü'nden 26 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için geçen yıl başlatılan dip çamuru temizliği bu yıl da devam ediyor.

GENEL 05.06.2022, 20:01

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için geçen yıl başlatılan dip çamuru temizliği bu yıl da devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'ndeki temizlik çalışmalarında şu ana kadar 26 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce, geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli  'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle meydana gelen kirlilikten kurtarılacak. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyor, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açıyordu. Devreye giren tesis, günlük 200 bin metreküp suyu arıtabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için de geçen yıl harekete geçti. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalara başladı. İskele sahilinde 20 kamyon ve 6 ekskavatör ile yürütülen çalışmalarla gölün dibindeki çamurlar temizleniyor.

Dip temizliğinin yapıldığı İskele Sahili'nde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi  Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi aldı.

'VAN GÖLÜ, DÜNYANIN BİR MİRASI'

Vali Balcı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliğini yerinde incelediğini belirterek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemizin Van Gölü etrafında yaptığı temizliği yerinde inceledik. Biliyorsunuz ben hep şunu söylüyorum. 'Memleketi, milleti sevmek sadece insanıyla beraber sevmek demek değildir. Memleketi, milleti sevmek dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, ırmaklarıyla, nehirleriyle ve gölleriyle beraber sevmektir. Bu anlamda Van Gölü sadece Van'ın değil, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir mirası, doğal bir harika ve güzellik. Bunu korumak, gelecek kuşaklara da daha güzel bir Van Gölü bırakmak  bizim görevimiz. Van Gölü, sadece güzellik anlamda değil, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine, kültürüne, turizmine katkı sağlayan bir değer aynı zamanda. Bunu canla başla korumamız lazım. Bu konuda da Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, devletimizin bütün kurumları, kuruluşları canla, başla çalışmakta. Sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımefendi koruma işini himayelerine almıştı. Ayrıca Çevre Bakanlığımız çok büyük destek veriyor, fon da sağladılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 26 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam edecek. Van Gölü, gerçekten kıymetli bir yer. Bu kıymete herkesin sahip çıkması gerekir" dedi.

​Vali Balcı, kentte gerek yaban, gerekse evcil hayvanlar için büyük bir rehabilitasyon merkezi yapılacağını müjdesini de verdi.DHA

#van gölü #Ozan Balcı #salih akman
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