Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne flaş atama!

Van’ın spor anlamındaki başarı çıtasının daima yukarı çıkması için büyük çaba sarf eden ve Van’ın tesisleşme konusunda çağ atlamasında büyük emekleri olan Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atandı.

Müdür İnanç’ın Sakarya’ya atanmasıyla birlikte Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’da Van’a atandı.

Arif Özsoy kimdir?

Arif Özsoy, 1970 yılında Mecitözü / Çorum’da doğdu. Evli ve 4 çoçuk babası olan Arif Özsoy, İlk ve Ortaöğretimini Çorum’da tamamladı.

1998 yılında A.Ö.F. Sosyal Bilimler Fakültesinden, 2010 yılında ise A.Ö.F. İşletme Bölümünden mezun olan Özsoy, 1993-2005 Yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.

2005-2006 yıllarında Çorum Tapu Sicil Müdürlüğünde görev yapan Arif Özsoy, 2006-2011 yılları arasında Çorum Dernekler İl Müdürlüğünde görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sekterliği, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra , 2013-2015 yılları arasında Sakarya Sabahattin Zaim Yurt Müdürlüğünde Yurt Müdürü olarak görev aldı.

2015 Yılında Sakarya KYK İl Müdürü olan Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 16 Nisan 2019 tarihli kararnamesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.