Van Ferit Melen Havalimanı’nı Temmuz ayında kaç kişi kullandı! İşte veriler…

2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklanırken, buna göre, Van Ferit Melen Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 88 bin 223, dış hat yolcu trafiği 408 oldu. Böylece Temmuzda toplam 88.631 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 707, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda bin 715’e ulaştı. Yük (kargo+ posta+ bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 935 ton oldu. Öte yandan 7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu trafiği 713 bin 810, uçak trafiği 7 bin 953, yük trafiği (kargo+ posta+ bagaj) ise 6 bin 700 ton olarak gerçekleşti.

Bölgegazetesi