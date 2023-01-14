Van Ferit Melen Havalimanı’nı Aralık ayında kaç kişi kullandı! İşte veriler…

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 2022 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 116 bin 459 olurken, Aralık ayında, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 402, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda bin 409'a ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda 987 ton olurken, 12 aylık (Ocak- Aralık) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 296 bin 467, uçak trafiği 15 bin 528, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 12 bin 194 ton olarak gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi