Van esnafı, CHP'ye dert yandı: Bu krize dayanamıyoruz!

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik kolları üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini dolaşarak, esnaflarla görüştü.

‘Sıkıntılar katlanılamayacak boyutlarda’

Esnaflar, hayat pahalılığı ve vatandaşın alım gücünün azalması nedeniyle işlerini azaldığından şikayet ederken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan elektrik, doğalgaz zamlarından sonra sıkıntılarının katlanılamayacak boyutlara ulaştığını dile getirdi. Özellikle krizin görünenden çok daha derin olduğunu vurgulayan esnaflar, bu gidişle birçok işletmenin kepenk kapatacağını ve iflas edeceğini de üzülerek ifade etti.

‘Toplumsal bir sözleşme hazırlayacağız’

Göreve geldikleri günden bu yana ildeki örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Bedirhanoğlu, sahada olduklarını, halkın tüm kesimleriyle her platformda bir arada olmaya, onların sorunlarına çare bulmaya çalışacaklarını söyledi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde işyeri olan esnafla başlattıkları bu süreci devam ettireceklerini ve tüm kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bedirhanoğlu, “Sizlerle merhabalaşmak istedik. Tamamen yeni bir toplumsal sözleşme hazırlayacağız. Bu kötü gidişata son vermek ve değişimi başlatabilmemiz için sizlerin de bize destek vermesi gerekiyor. Amacımız toplumu, içine girdiği bu sosyal, ekonomik ve siyasi çıkmazdan bir an önce çıkartmak. Vatandaş çarşıda pazarda; dairede, evde, her yerde tek bir şeyi konuşuyor. Faturaları nasıl ödeyeceğiz, kirayı nasıl vereceğiz. Halkımız bunu hak etmiyor” dedi.

‘Türkiye’nin yeni bir yola, güven istikrarına kavuşması sizlerin elinde’

CHP'li Bedirhanoğlu, özellikle pandemi başlangıcından beri esnafın ciddi ekonomik sorunlar ve krizlerle baş başa kaldığını belirterek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerimiz sorunları gündeme getiriyor. Bu kapsamda soru önergeleri verildi ve reddedildi. Biz iktidarın doğru işler yapmasına yardımcı olmak istiyoruz. Şu anda başta enerji fiyatları olmak üzere önemli sorunlarla mücadele ettiğinizi biliyoruz. İkinisan Caddesi'ndeki bazı mekanlara 20 bin liranın üzerinde elektrik faturaları geldiğini biliyorum. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin yeni bir yola, güven istikrarına kavuşması sizlerin elinde. Sizlerin ekonomik durumunu düzeltmeyecek, koşuları iyileştirmeyecek kişilere neden oy veresiniz ki” diye konuştu.