Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni başkanı İsa Berge!
Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri tamamlandı.
Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ve ilk sonuçlara göre 2 bin 739 kişinin oy kullandığı seçimi İsa Berge kazandı.
İşte resmi olmayan sonuçlar:
Geçerli oy: 2.739
Geçersiz oy: 14
İsa Berge (Mavi Liste): 1.530
Erdal Toktamış (Beyaz Liste): 1.209
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