Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni başkanı İsa Berge!

Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ve ilk sonuçlara göre 2 bin 739 kişinin oy kullandığı seçimi İsa Berge kazandı.

İşte resmi olmayan sonuçlar:

Geçerli oy: 2.739

Geçersiz oy: 14

İsa Berge (Mavi Liste): 1.530

Erdal Toktamış (Beyaz Liste): 1.209