Van Emlakçılar Derneği Başkanı güven tazeledi! Başkan, korsan emlakçılığa tepki gösterdi

Van Emlakçılar Derneği’nin 8. Olağan Kongresi yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede üyeler hazır bulundu. Divan kurulu oluşturulduktan sonra faaliyet ve denetim raporları okundu. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Orhan Özdek, yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeniden Van Emlakçılar Derneği Başkanı seçilen Orhan Özdek, korsan emlakçılıktan, üyelerin sorunlarına değin birçok sorun değindi.

‘Bu 3 belgenin olması, kişinin emlakçı olduğunu göstermektedir’

Özdek, her emlakçıda 3 belgenin olması gerektiğini ifade ederek, “Bizler ucu açık bir sektörü icra etmeye çalışıyoruz. İcra etmiş olduğumuz bu sektör gerçekten de kanuna dayalı, resmiyet kazanmış şekilde olmasını tabii ki gönülden arzu ediyoruz. Son çıkan yasalara binaen emlakçılar ve emlakçılık sisteminde ciddi değişimler söz konusudur. Bu değişimlerde bizim de katkımız oldu. Şu anda her emlakçıda yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık sertifikası olması gerekmektedir. Bu 3 belgenin olması, kişinin emlakçı olduğunu göstermektedir. Nihai olarak geldiğimiz noktada şu anda yetki belgesi alan bütün insanlar, resmi emlakçı sıfatındadır. Hâlâ aramızda yetki belgesi almayanlar var. Bunun bir an önce çözülmesi gerekir” dedi.

‘Bize ekmek bırakmamışlardır’

Korsan emlakçılığın önüne geçmek için gerekenleri yapacaklarını belirten Özdek, “Camiamızda şu anda kasaptan, imamdan, kuyumcusundan tutun bütün esnafına kadar bizim mesleğimizi icra etmeye çalışmaktadır. Bizler yıllardır bunu dile getirdik ama maalesef söylemler gerçek anlamda kendini hissettirmedi. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey şu olacaktır; bizler bundan sonra cezai müeyyide hareket edeceğiz. Bizler Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, belediyenin zabıtalarıyla beraber bir grup kurmayı ve 2-3 tane de maliyeden arkadaşımızı işin içine katarak 10 kişilik bir grup kurarak, Van genelinde bir denetim yapmayı düşünüyoruz. İlimizde bizim sektörümüzde bize ekmek bırakmamışlardır. Artık emlakçılarımız iş yapamaz hale gelmiş, yaptığı işi de başkaları bozduğu için yine muvaffak olamaz hale gelmiştir. Bu da bizi derinden üzmüştür. Burada bir pay varsa o da emlakçının hakkıdır” şeklinde konuştu.

‘Birbirimizin ekmeğiyle oynamak anlamına geliyor’

Özdek, üyeleri içerisinde sorun ve sıkıntıların cereyan ettiğini dile getirerek, “Birbirimizi asla yaralamayalım. Birbirimizi meslektaş olarak yüceltelim. Bizim kendi üyelerimiz içerisindeki sorun ve sıkıntılar cereyan etmektedir. O da bizim kulağımıza gelmektedir ve bu bizi üzmektedir. Mesela bizler şunu yapıyoruz, diyelim ki Ahmet Bey bir daire alacaksa bizim emlakçımız Ahmet Bey'in alacağı 400 bin TL’lik daireyi 600 bin TL’ye satıyor. Bu, birbirimizin ekmeğiyle oynamak anlamına geliyor. Bunu yapmamamız lazım. Bizler ahlaki ve doğru davranırsak daha da başarılar elde edeceğiz. Bizler bu konuda biraz daha sağduyulu olmalıyız. Fiyat bilmiyorsak, fiyat vermeyeceğiz” diye aktardı.

Kongre soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel