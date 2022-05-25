Van ekonomisine fuar dopingi…

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından Van'da düzenlenen ve çok sayıda ilden firmanın katılım sağladığı Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, yoğun bir katılımla tamamlandı. Fuarla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, söz konusu fuarların Van'ın ekonomisine önemli katkıları olduğunu anlattı.

19-22 Mayıs tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, yoğun ilgi gördü. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, Van'da ikinci kez inşaat fuarını düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, fuara 72 firmanın katıldığını ve 120 markanın sergilendiğini ifade etti. İran Hoy, Tebriz ve Erdebil'den heyetlerin fuarı 2 gün boyunca ziyaret ettiğini ve ilgi gösterdiklerini belirten Uygun, fuara olan ilgilinin kendilerini ve katılımcı firmaları mutlu ettiğini vurguladı.

"FUARIMIZA, 72 FİRMA KATILIM SAĞLADI"

Bölgede iki finşaat fuarının düzenlendiğini, bunlardan birinin Van olduğunu anlatan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, "Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'yla bölgede ikinci bir inşaat fuarını gerçekleştirdik. Zaten bölgede 2 tane inşaat fuarı yapılıyor. Van'da düzenlediğimiz fuarımız Türkiye'de yapılan 10 inşaat yapı fuarı içerisindeki en iyi fuarlardan birisidir. Fuarımıza 72 firma katılım sağladı. Yaklaşık 120 marka sergilendi. Fuarımız 4 gün boyunca devam etti. Ziyaretçi potansiyeli olarak bizim hedef kitlemiz, İran çevre iller ve Türkiye'nin değişik illerindeki ziyaretçilerdir. Bu fuarda umduğumuzu bulduk.

İran'dan Hoy, Tebriz ve Erdebil'den inşaatla ilgili alım heyetleri fuarımızı ziyaret etti. Yine çevre illerden fuarımıza alım heyetleri geldi. Yine Ankara, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, İstanbul'dan firmalarımız bu fuarımızda ürünlerini sergilediler. İş makinelerinden kapı pencereye her şey bu fuarımızda sergilendi. Birçok firma fuarımızda stant kurdu. Yerelde güçlü olan birçok firma katılım sağladı. Fuarları düzenlerken amacımız, katılımcılarımızın memnuniyeti, ziyaretçilerimizin ise umduğunu bulmasıdır. Nihai hedefimiz budur.

Fuara katılım sağlayan herkesin memnuniyeti üst düzeydeydi. STK bazında kentte biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Van Ticaret ve Sanayi Odası'na bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize ciddi destekleri oldu. Yine OSB yönetiminin destekleri oldu. İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası'nın katkıları oldu. Fuarımızda Van YYÜ'nün 40. Yılı kapsamında Mimarlık İnşaat ve Çevre Zirvesi yaptık. Zirve 2 gün sürdü ve çok güzel geçti" dedi.

"FUARLARIMIZ ŞEHRE DEĞER KATIYOR"

Eylül ayında Van Turizm ve Seyahat Fuarı'yla tekrar Van halkıyla buluşacaklarını belirten Uygun, "Bundan sonraki süreçte fuarlarımız sonbaharda devam edecek. Uluslararası çapta yaptığımız ve bu yıl 12. yapacağımız Van Turizm ve Seyahat Fuarı'mız olacak. Bu fuarımızı Eylül ayı sonunda yapmayı planlıyoruz. Firma olarak bizim yine son baharda düzenleyeceğimiz ve bu yıl ilki yapacağımız Sağlık Bilimleri Kongresi ve Uluslararası Sağlık Fuarı projemiz var. Sağlıkla ilgili her şey bu fuarda yer alacak.

Bu fuarımızı da 27 Ekim'de düzenlemeyi hedefliyoruz. Yine Yöresel Ürünler Fuarı'mız olacak. Bu fuarımız da Türkiye'de ilk 4 fuar içerisinde yer almaktadır" dedi. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın ülkedeki en büyük üçüncü fuar olduğunu söyleyen Uygun, "Van Turizm ve Seyahat Fuarı, Türkiye'nin üçüncü büyük fuarıdır. Bu sıralamayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı belirliyor.

Bunu daha da geliştireceğiz. Güçlü bir ekibimiz var. Fuarlarımız şehre değer katıyor. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı'yla şehrin ekonomisine katkımız 100 milyon TL'nin üzerindedir. Bu fuarımız kentte ciddi bir kazanç sağladı. Fuarlar istihdama da ciddi katkılar sunuyor. İran'dan, Azerbaycan'dan, Türki Cumhuriyetlerden ziyaretçilerimiz geliyor. Alım heyetleri geliyor. Şehrin ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Güçlü ekibimizle daha güzel fuarlar, daha başarılı fuarlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

BÖLGEGAZETESİ