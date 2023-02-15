Van diri fay hattı üzerinde yer alıyor

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Bu diri fay hatlarından bir tanesi de Van'ın Başkale ilçesinden geçiyor.

Paylaşılan haritaya göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

2011 VAN DEPREMİ…

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler, 2011 yılında iki büyük deprem yaşayan Vanlıları endişelendirdi. 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilirken, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaş hayatını kaybederken, bin 966 vatandaş yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı. AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim'de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmişti. Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmişti. 11.000'den fazla ise artçı deprem meydana gelmişti.

2020 VAN BAŞKALE DEPREMİ…

23 Şubat 2020 yılında İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9'luk deprem, Van'ı Başkale ilçesinde de yıkıma neden olmuştu. 4 köyde birçok kerpiç ev yıkılırken, aralarında 4 çocuğun da olduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. 50 kişinin de yaralandığı deprem, Van ve çevre illerde de hissedilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin de diri fay hattı üzerinde yer alması, vatandaşları endişelendiriyor.

Van Bölge Gazetesi