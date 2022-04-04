Van Deva Partisi'nde devir teslim yapıldı

DEVA Partisi Van İl Başkanı Semra Odabaşı geçtiğimiz ay il başkanlığı görevinden alınarak, Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmişti. Odabaşı'ndan boşalan il başkanlığına Erdinç Peker atandı. Deva Partisi Van İl Başkanlığı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende, Erdinç Peker görevi Semra Odabaşı'ndan devraldı.

PEKER: "SIKILMADIK EL, DOKUNMADIK YÜREK BIRAKMAYACAĞIZ"

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Peker, "Bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz demeyeceğim, çünkü daha öncede Semra hanımla çalışma imkânımız oldu. Bizleri bu göreve layık gören Genel Başkanımız Ali Babacan ve Genel Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biz omuzumuzdaki yükün farkındayız. Gerek Başkale'nin sınır köyü, gerek Çatak'ın sınır köyü, Saray'ın sınır köyüne ulaşacağız. Sıkılmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Çalmadık kapı, çalmadık gönül bırakmayacağız. Bizler sorunlarımız farkındayız ve sorunlarımızı dile getireceğiz. Dile getirirken de çözüm öneriyle dile getireceğiz.

Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımız da bu konuya hassasiyet gösterecekler. Sorumluluğumun bilincindeyim. Ülkemiz, bölgemiz, ilimiz ve halkımız için daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Yönetim olarak sadece Van'ın sorunları dile getirmeyeceğiz, çözüm önerilerimizi de sunacağız. Partimizin iktidara giden yolculuğunda, Van'ımızın en ücra köşelerine kadar halkımızla kucaklaşacağız.

Bir milyon yüz elli bin insanımıza ulaşacağız ve herkesi millet iktidarı için Demokrasi ve Atılım Partisi çatısı altında birleşmeye davet edeceğiz. Kapımız herkese açıktır. Yönetim kurulumuzda bir revizyon olacak. Yönetim kurulumuzda görev almak isteyen, bize destek olmak isteyen herkese kapımız açık. Gelin bu çatı altında dertlere deva olalım" diye konuştu.

ODABAŞI: "HERKES İŞE BİREYSEL BAKARSA YÜRÜMEZ"

Daha sonra söz alan Semra Odabaşı ise, "Yolumuz uzun. Bu yolu hep beraber gideceğiz. 2021 yılında yapılan kongremizle göreve başladık. Zaman içerisinde uzun bir yolun yolcuları olduk. Siyaset farklı bir alandır. Siyaseti bazı yönleriyle sevmedim. Ama bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim. Yönetim kurulumuzla, bu işin bir takım işi olduğunu anlayamadık. Bu yolda takım olamazsanız, herkes işe bireysel bakarsa yürümez. Aslında görevimden istifa ettik. Bir yerde sıkıştık. Öne de yürüyemedik, geriye de dönemedik. Zaman kaybı bizim için çok pahalı bir değerdir. Zaman kaybından ise, biz düzeltme ile yolumuza devam etmemizi doğru buldum.

Aynı zamanda arkadan gençlere yol bırakmak daha doğru olur. Bu yolda hırs yapmak doğru bir şey değil. Bu iş bir dernek işi değil. Bu iş takipli bir iştir ve kartvizit işi değil. Azmederseniz hep beraber kazanırsınız. Kendimizi değil, bütünü düşünmek zorundayız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Bu yolda bencil duygularınızı bir kenara bırakmak zorundasınız.

Erdinç beye de yeni görevinde başarılar diliyorum. Yönetimin başkanı yalnız bırakmamasını istiyorum. Çünkü bu iş birlikte yapılabilecek bir iştir. Van Türkiye'nin en iyi illerinden biri olacak. Bu parti çatısı altında bulunan herkesin sorumluluğu var. DEVA Partisi ihtiyaçtan kurulan bir partidir. Bunun gereğini hep beraber yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Odabaşı daha sonra gözyaşları arasında görevi Peker'e devretti.

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