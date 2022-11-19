Van depreminde yardım getiren ve satışa sunulan uçağa talip oldu

Erzurum'un ünlü kuaförlerinden Ahmet Kemal Özerbaş, mesleğinde bir ilki gerçekleştirmek üzere Van depreminde yardım getiren ve satışa sunulan uçağa talip oldu. Özerbaş, "Birkaç iş insanın desteğiyle ihaleye çıkarılan uçağı satın alırsak kuaför salonuna çevirip, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

GENEL 19.11.2022, 16:25
Van depreminde yardım getiren ve satışa sunulan uçağa talip oldu

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getiren Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluşturdu. Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi.

Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve uçak bu ülkeye götürüldü. Ancak kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve bu bölümünün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı, o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor. Türk yetkililer, depremzedeler için çadır getiren uçaktan herhangi bir iniş kalkış ya da park için para alınmadığını söyledi.

Erzurum Havalimanı'nda 11 yıldır bekletilen uçak için geçtiğimiz günlerde satış kararı verildi. Sigorta şirketi ile yaşanan sorunlar nedeniyle yazışmalardan sonuç alınamayınca Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapılacak. Yetkililer, Gürcistan uçağı gibi buna benzer birkaç uçağın daha satılacağını bildirdi.

Verilen ihale ilanında uçağa, muhammen bedel olarak 400 bin lira belirlendi. Uçak kuaför salonunu açmak için Erzurumlu bir kaç iş insanının da desteği ile uçağa talipli olan Kırıktarak Bayan Kuaförün sahibi Ahmet Kemal Özerbaş dünyada bir ilki gerçekleştirmek istediğini söyledi. Özerbaş, "400 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan uçağın taliplisiyiz. Makul bir fiyata alabilirsek uçağı kuaför salonu olarak halkın hizmetine sunacağım. Böylelikle Erzurum'un adını dünyaya duyurmuş oluruz" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi

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