Van'dan İsrail'e, saç fiberi ihracı…

Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da üretilen ürünler yurt dışına ihraç edilmeye devam ediyor. Van'da, girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulan ve binlerce kişiye istihdam kapısı olan İŞGEM'de üretilen Colorone ve Jaja markalı saç fiberinin birçok dünya ülkesine ihracı sürüyor.

Van İŞGEM'de ihracat artarak devam ederken, Türkiye'de ilk kez İMT Kozmetik firması tarafından geliştirilen ve üretilen saç fiberi İsrail'e ihraç edildi. Genç girişimciler tarafından üretimi yapılan saç fiberi, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu fiziksel koşulları ve teknik yardımı sağlamanın yanı sıra faaliyetleri ve hizmetleriyle de diğer iş geliştirme merkezleri için rol model olan Van İŞGEM, dünyaya da örnek olmaya başardı.

Ar-Ge, ihracat, satış ve pazarlama, işletme yönetimi, finans ve e-ticaret alanlarında kapasite artırma konusunda yeni girişimlere ve yenilikçi genç şirketlere yardımcı olan Van İŞGEM, bu girişimlerin rekabet gücünü ve yeni pazarlara girme şansını artırmayı başarıyor. Coğrafi konumu sayesinde bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi haline gelen Van, yaptığı projelerle adını Türkiye'de ve dünyada duyurmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı üretimlerle adından sıkça söz ettiren Van İŞGEM, bu kez de İsrail'e saç fiberi ihraç etmeye başladı.

Daha önce hazırladığı projelerle Türkiye'ye rol model olan Van İŞGEM, bir yandan da yabancı yatırımcıları Van'a çekmeye devam ediyor. Ar-Ge, ihracat, satış, pazarlama, işletme yönetimi, finans ve e-ticaret alanlarında kapasite artırma konusunda yeni girişimlere ve yenilikçi genç şirketlere yardımcı olan Van İŞGEM, bu girişimcilerin rekabet gücünü ve yeni pazarlara girme şansını artırmaya devam ediyor.

Yaptığı önemli çalışmalarla gündemde olan Van İŞGEM'e, yabancı yatırımcılar da büyük ilgi gösteriyor. Daha önce imalatını yaptığı meyve kurutma makinesi, oyun makineleri, oyun gözlüğü, hareketli sümilasyon oyun konsolu, dezenfekte cihazı, dolusavar cihazı, tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz, damar bulma cihazı, hava temizleme cihazlarıyla adından söz attıran Van İŞGEM, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ederken, bir yandan da ürettiği ürünleri diğer ülkelere ihraç etmeye devam ediyor.

"İŞGEM'DE SON İKİ YILDIR YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜRETMEYE BAŞLADIK"

İsrail'e saç fiberi ihraç etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Biz İŞGEM'in ikinci etabını kurduktan sonra, misyonumuz, vizyonumuzu tamamen değiştirdik. Artık teknolojik üretim yapan, ihracat odaklı üretim yapan, yenilikçi, innovaktif üretim yapan girişimcileri kabul etmeye başladık. Hem yaptığımız fiziki mekanların beğenilmesi, hem de verdiğimiz danışmanlık desteği Van İŞGEM yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilir oldu.

Bunun yanı sıra merkezimizde üretilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bugün de yine İŞGEM'de genç girişimcilerimiz tarafından üretimi yapılan saç fiberini İsrail'e ihraç etmeye başladık. İŞGEM'de son iki yıldır yenilikçi, teknolojik ürünler üretmeye başladık. Bunların birçoğu Türkiye'de ilk kez üretilen ürünler olmaya başladı. Daha önce Türkiye'ye ithal yoluyla gelen ürünleri, biz burada yerli ve milli imkânlarla üretmeye başladık. Şuanda çok güzel satışlar yapılıyor. Van adına güzel ses getirmeye başladı.

Ürettiğimiz ürünler daha önce yurt dışından ithal olarak gelen ürünler olduğu için, hem ithalatın azalmasına vesile oluyoruz, hem de bu ürünlerin kısmını ihraç etmeye de başladık. Bir taraftan ithalatın azaltırken, bir taraftan ihracatın artmasına ciddi vesile olmuş olduk. Bu yıl çok farklı ürünler üreteceğiz. Buda ilimizin ihracat potansiyelini ciddi anlamda arttıracağına inanıyoruz. Firmalarımızdan bir tanesi yaklaşık 30 ülkeye, ihracat hedefliyor. Bu ihraçlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İMT Kozmetik firmamız tarafından üretilen Colorone ve Jaja markalı saç fiberlerini bir çok ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi