Van'dan depremzedelere 410 konteyner

Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların geçici barınmaları için kurulan konteyner kentlere Van'dan bugüne kadar 410 konteyner gönderilirken, Van'dan giden ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

GENEL 06.03.2023, 09:26
Van'dan depremzedelere 410 konteyner

Malatyalı vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı bir ortama kavuşturulması için altyapısı, Van Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yaşam ve duş konteynerleri kısa sürede vatandaşlara teslim edildi.

VAN'DAN GİDEN SAĞLIKÇILARDAN 7/24 SAĞLIK HİZMETİ

Van'dan Malatya'ya gelen 112 ve UMKE ekipleri, depremden etkilenen vatandaşlara 7/24 hizmet veriyor. Depremden hemen sonra Van Valiliği koordinasyonunda Malatya'ya sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok vatandaşımızı enkazdan sağ çıkarırken, birçok yaralıyı da farklı illere sevk etti. Arama-kurtarma çalışmalarının ardından sağlık ekipleri şimdi de Malatya'da farklı noktalarda kurulan üç sağlık biriminde, çadırlar, konteyner kentlerde ve sahada taramalar yaparak olası salgın ve hastalıklara karşı tedbir alıyor. Ayrıca Van'dan gönüllü olarak gelen ekipler Malatya'daki hastanelerde görev alıyor.

VALİ BALCI'DAN TEKNİK EKİBE TEŞEKKÜR…

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, deprem bölgesi Malatya'da kurulumu devam eden Beydağı konteyner kentin elektrik, montaj ve kurulumuna destek veren Van'ın Gürpınar ilçe belediyesi tarafından görevlendirilen teknik ekibe çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

VALİ BALCI, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYOR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların geçici barınmaları için kurulan Beydağı konteyner kenti ziyaretinde elektrik, su tesisatı ile boyama, kapı montajı gibi teknik işleri yapan jandarma ve güvenlik korucularının çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere teşekkür edip kolaylıklar diledi.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ VATANDAŞLARA ULAŞTIRILIYOR

Depremden sonra Malatya'ya gelen ayni yardımların toplandığı depoda Van'dan gelen ve fedakarca çalışan ekipler, araçlara yükledikleri ihtiyaç malzemelerini depremden etkilenen vatandaşlara en kısa sürede ulaştırmaya çalışıyor.

SICAK YEMEK VE ÇORBA İKRAMI SÜRÜYOR

Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sıcak yemek ve çorba ikramı devam ederken, çadır ve konteyner kentlerdeki vatandaşlara da temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor.

SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ BIRAKILMIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Malatya'da sokak hayvanları ve sahipli hayvanlara yönelik başlattığı aşı, antibiyotik, iç-dış parazit, tedavi ve besleme çalışmalarına devam ederken, yabani hayvanlar için de yem bıraktı.

ENKAZLAR HIZLICA KALDIRILIYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Malatya'nın farklı bölgelerinde yıkılan ve Savcılık incelemesi tamamlanan bina enkazları, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hızla kaldırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede depremin izlerini silip, Malatya'nın eski günlerine el birliğiyle kavuşması için çabalıyor.

Van Bölge Gazetesi

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