Van'daki köpek saldırısı Türkiye gündeminde!

WanHaber - Haber Merkezi

Van'da dün meydana gelen ve 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği köpek saldırısı, sosyal medyada Türkiye gündemine girdi. Siyasilerden sanatçılara bir çok kişinin gündeminde olan köpek saldırısı için binlerce tweet atıldı.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Eski Bakan ve Van Milletvekili Hüseyin Çelik "Hiçbir medenî ülkenin sokaklarında sahipsiz köpek olmaz. Berlin’de, Viyana’da, Londra’da, Paris’te, sokakta başıboş köpek değil kedi bile dolaşmaz. Bizdeki durum tipik bir 3. Dünya ülkesi manzarasıdır. Bunların toplatılması için daha kaç Mete’nin ölmesi lazım?" diyerek sitemini dile getirdi.

Van'da yaşanan olaya köpek terörü diyen sanatçı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabından "Bütün bu kanunsuzluklar yasal olmuş, sokaktaki çocuğu kadını yaşlıyı insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyorlar. Bu onları suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil. Allah sebep olanı yanına koymasın, kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın." paylaşımında bulundu.