Van'daki köpek saldırısı Türkiye gündeminde!

Van'da dün meydana gelen ve 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği köpek saldırısı, sosyal medyada Türkiye gündemine girdi.

GENEL 31.01.2023, 11:28
Van'daki köpek saldırısı Türkiye gündeminde!

WanHaber - Haber Merkezi

Van'da dün meydana gelen ve 10 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği köpek saldırısı, sosyal medyada Türkiye gündemine girdi. Siyasilerden sanatçılara bir çok kişinin gündeminde olan köpek saldırısı için binlerce tweet atıldı.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Eski Bakan ve Van Milletvekili Hüseyin Çelik "Hiçbir medenî ülkenin sokaklarında sahipsiz köpek olmaz. Berlin’de, Viyana’da, Londra’da, Paris’te, sokakta başıboş köpek değil kedi bile dolaşmaz. Bizdeki durum tipik bir 3. Dünya ülkesi manzarasıdır. Bunların toplatılması için daha kaç Mete’nin ölmesi lazım?" diyerek sitemini dile getirdi.

Van'da yaşanan olaya köpek terörü diyen sanatçı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabından "Bütün bu kanunsuzluklar yasal olmuş, sokaktaki çocuğu kadını yaşlıyı insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyorlar. Bu onları suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil. Allah sebep olanı yanına koymasın, kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın." paylaşımında bulundu.

Yorumlar (4)
van 1 saat önce
Allah aşkına yazık değil mi bu sokak köpeklerine bir el atsınlar artık belediye ne güne duruyor el atsın barınaklarda olması gerekirken sokaklarda dolu köpekler var artık birilerinin buna dur demesi lazım yeter her gün köpeklerle karşılaşıyoruz ve bize saldırıyorlar.kimse korkudan dışarıya çıkamıyor yeter artık
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vanlı 1 saat önce
tüm belediyeleri göreve davet ediyoruz çok köpekleri toplayın haftaya okullar açılıyor karanlıkta gidecek öğrenciler var biraz iş yapmak lazım
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İçim yanıyor, öfke doluyum 48 dakika önce
Belediyelerde onlarca birim, onlarca yönetici binlerce personel var. Havalar çok soğuk. Lütfen odalarından çıkmasınlar. Zabıtalar da Zabıta Konteynırlarında oturmaya devam etsinler. Resmi araçlardaki personeller de aracı saatlerce çalıştırıp çalışan sıcak arabada oturmaya devam etsinler. Devletimiz zengindir. Maaşları verir zaten. Van'da da Allah'a şükür yapılması gereken hiçbir hizmet kalmamış. Kimse rahatsız olmasın ne olacak. Bir çocuğu köpekler hayattan koparmış çok mu? Yüz binlerce cocuğumuz var. Benim okula giden kızımı da köpekler hayattan koparacaktı da Allahtan çevredeki insanlar kurtardı. Sorun değil siz sorumlular keyfinize bakın, çocuklarımızın hayatı önemli değil.
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65Van65 37 dakika önce
İnsanlar bir anlık zevk için çocuklarını kırmamak için hayvanları sahipleniyorlar bakımları yük olunca sokağa salıyorlar sonra bu hayvanlar dışarda başkalarının başına bela oluyor, insanlar canından oluyor. hayvanların böyle olaylara sebep olmasına neden olan yöneticiler kadar bu hayvanları sahiplenenlerde suçludur. bu çocuğun ölümüne bu köpek neden olmamıştır. Bu köpeğin buna sebep olmasına vesile olan insanlardır. Sokaklar dolu köpek neden belediye bununla ilgili çalışmalar yapamıyor. Belediye daha ne kadar bu tür olayların olmasına göz yumacak olay kamuya taşınmışken neden halen bir açıklama gelmedi.
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