Van'daki hasarlı binalar yıktırılmayı bekliyor

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen 7.2 ve 5.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 644 kişi yaşamını yitirmiş, 1966 kişi yaralanmış ve 252 kişi de yıkılan binaların altından sağ olarak çıkarılmıştı.

Van depreminin üzerinden 11 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen halen birçok hasarlı bina yıktırılmayı bekliyor. Şehrin en prestijli noktalarında bulunan hasarlı binalar hem görüntü kirliliği yapıyor, hem de yıllardır atıl bir şekilde yerinde duruyor.

Söz konusu Van depreminde ağır hasar alan ve Aydın Perihan AVM karşısında bulunan Eski Özel İdare Lojmanları, geçtiğimiz aylarda yıktırılmıştı. Eski Özel İdare Lojmanları arkasında bulunan ve Van depreminde ağır hasar alan 7 katlı bina ise yıktırılmayı bekliyor.

Eski Özel İdare Lojmanlarının yıktırılmasıyla ön plana çıkan 7 katlı hasarlı bina, büyük tehlike arz ediyor. Şehrin en prestijli noktasında bulunan hasarlı bina hem görüntü kirliliği hem de tehlike saçıyor.

Van depremin üzerinde 11 yılı aşkın uzun bir süre geçmesine rağmen kent merkezinde birçok hasarlı bina bulunuyor. Kamu kurumlarına ve özel mülk olan birçok hasarlı bina yıllardır yıktırılmayı bekliyor.

Eski Özel İdare Lojmanları arkasında bulunan, cam ve kapıları sökülen 7 katlı bina da aylardır yıktırılmayı bekliyor.

ESKİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ KORKU SAÇIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Eski Belediye İş Merkezi'nde geçtiğimiz yıl başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesiyle, bina korku saçmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle, yarım kalan bina tehlike saçıyor. Harabe bir şekilde kent merkezinde yer alan binada yıkım çalışmalarına ara verilirken, çevre esnafı ise duruma sert tepki göstermeye devam ediyor.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor.

Yıktırılmayı bekleyen binalar arasında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi, vatandaşlardan tepki toplamaya devam ediyor.

Yaklaşık olarak 4 katı yıktırıldıktan sonra yıkıma ara verilen binada çalışmaların ne zaman devam edeceği merak konusu oldu. Çevre esnafı son 3 katı kalan hasarlı binanın biran önce ortadan kaldırılmasını istiyor.

Van Bölge Gazetesi