Van'daki camiler çocuklarla şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitimler başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar Yaz Kur'an Kursları'na yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işleneceği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan Yaz Kur'an Kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

Her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları bu yıl 'Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel' ve 'Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur'an Öğrenme Vakti' temasıyla başladı. 26 Ağustos'a kadar sürecek kurslar, Van'da büyük ilgi gördü. Kentteki yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek.

Yaklaşık 2 ay sürecek kurslarda çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de buluşacak. Kursların açılması ile birlikte camiler şenlenirken, özellikle bu yıl çocukların Yaz Kur'an Kursları'na yoğun ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin görev aldığı eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanarak 8 hafta devam edecek.

Bölgegazetesi