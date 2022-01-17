Van'daki balıkçı esnafı Balıkçılar Çarşısı’na kavuşmak istiyor!

Van'da ikamet eden vatandaşların birçoğu balık satarak geçimini sağlıyor. Balık satmak için sabahın erken saatlerinde çarşı merkezde seyyar tezgahlarını kuran balıkçılar, kışın gelmesiyle zor günler yaşıyor. Kar yağışının altında, üşüyerek balık satışı yapan vatandaşlar, eski İpekyolu Belediye Başkanı Sinan Aslan’ın açıkladığı ‘Balıkçılar Çarşısı’ projesi ile ilgili adımların atılmasını istiyor.

‘Zor şartlarda satış yapıyoruz’

Yaklaşık 15 yıldır Van’da seyyar satıcılık yapan Hasan Seyhan, zor şartlarda satış yaptıklarını belirtti. Bir an önce çarşıya kavuşmak istediklerini dile getiren Seyhan, “Üstümüz açık olduğu için zor şartlarda satış yapıyoruz. Bu durum satışlarımızı da etkiliyor. Müşterilerimiz olmuyor. Üşüyoruz. Belediye bize bir söz verdi. İnşallah yerine getirir. Biz artık bu çarşıya kavuşmak istiyoruz. İnşallah Kaymakam Bey bu duruma bir el atar” dedi.

‘Bize söz verdi’

13 yaşından beri balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Emrah Yerturbanlı, zabıtaların kendilerine müdahale ettiğini ifade ederek, “Sinan Aslan Bey bize bir söz verdi, bize çarşı yapacaktılar ama yapmadılar. Sürekli zabıtalar bize müdahale ediyorlar. Bize müdahale edileceğine çarşımızı yapsınlar. Biz yine kiramızı veririz. Bir milletvekili olsun, kaymakam olsun gelip de seyyar satıcının halini sormuyor” diye konuştu.

‘Çok üşüyoruz’

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan ve ismini vermek istemeyen vatandaş yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerektiğini belirterek, “Geçen sene benim 6 tane terazimi, 2 tane arabamı zabıtalar aldılar. Bu sene de 2 tane terazi, 1 arabamı aldılar. Dün bu fırtına da bile terazimi aldılar. Kar sürekli yağıyor, çok üşüyoruz. Sıcak bir yerimiz yok. Çarşı istiyoruz. Yetkililer bir an önce bu konuya el atsın” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL