Van'daki araç muayene istasyonu yetersiz…

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 615 olan Van'da, tek bir araç muayene istasyonu olması, büyük sıkıntılara neden oluyor. Duruma tepki gösteren Vanlı sürücüler, araçlarını muayene etmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Van gibi büyük bir şehirde en az 3 tane araç muayene istasyonunun olması gerektiğini belirten sürücüler, Van'daki istasyonun yetersiz olduğunu vurguladılar.

Araç muayene istasyonlarındaki yetersiz peron ve istasyon sayısından dolayı randevu saati ile aracın muayene saatinin birbirini tutmadığını belirten sürücüler, saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade ettiler. Randevu ile gittikleri araç muayene istasyonunun yoğunluk nedeniyle ihtiyaca cevap veremediğini belirten Vanlı vatandaşlar, araç sayısı 77 bine yakın olan Van'da tek bir tane araç muayene istasyonu bulunmasına tepki gösterdi. TÜVTÜRK'ün Araç Muayene İstasyonu'na randevulu gelmelerine rağmen saatlerce sıra bekleyen araç sahipleri, duruma tepki gösterdi.

"SOĞUK HAVADA SAATLERCE KUYRUKTA BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili tepkilerini gazetemiz aracılığıyla dile getiren sürücüler, "Randevu saatinden bir kaç saat önce buraya geliyoruz. Ancak belirtilen saatte aracımız muayeneye alınmıyor. Hem kayıt esnasında, hem personel eksikliği hem de kanalların yetersizliği yüzünden saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz.

Araç sayısı 77 bine yaklaşan Van'da tek bir istasyonun olması, yetersiz kalıyor. Burada hemen hemen bir günümüz geçiyor. Soğuk havada saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Van gibi büyük bir şehirde hizmet veren tek araç muayene istasyonu var. Kış şartları göz önünde bulundurulduğunda soğuklarda dışarıda beklemek bir çile.

Bunun yanı sıra ciddi bir zaman kaybımız var. Bu zaman kaybının ortadan kaldırılması ve sistemin hızlı işlemesi gerekiyor. Van büyük bir şehirdir. Şehir merkezinde 1 tane TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu yetmiyor. Merkezde en az 3 tane istasyonun olması gereklidir" ifadelerini kullandılar.

Bölgegazetesi