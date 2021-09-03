Van'da yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı!

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı.

GENEL 03.09.2021, 01:21
Van'da yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 02.09.2021 tarihi saat 07.00 sıralarında Çaldıran Hangediği ve Yukarı Kuyucak bölgesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler gerekli işlemlerin yapılmasına müteakip ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
Bu göç değil istiladır. 16 saat önce
Kutsal (!) yolculuk devam ediyor. Ülkesini terk eden soluğu Van sınırlarında alıyor.
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