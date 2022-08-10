Van'da yasal takibe düşenlerin oranı arttı
BDDK kredi değeri, kredi ve kredi kartı borçluluğu gibi değerler üzerinden 81 ilin borç haritasını çıkarttı. 81 ilde son 1 yılda kartlarda ortalama yüzde 85, ek hesaplarda ortalama yüzde 64 borç artışları görüldü. Açıklanan verilere göre Van'da yasal takibe düşenlerin oranı ise, yüzde 110 arttı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ikinci çeyrek Fintürk verileri banka borçlarının 81 ildeki hızlı artışını ortaya koyuyor. Verilere göre Haziran 2022 itibarıyla toplam kredi kartı harcamaları 284 milyar 801 milyon TL'ye ulaşırken, son bir yılda en hızlı artış gösteren il yüzde 107 ile Konya oldu.
VAN'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLAM MEVDUAT DEĞERİ 8.7 BİN OLDU
Bu yılın Ocak - Haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen toplam mevduat değeri Van'da 8.7 bin olurken, Bayburt'ta 17.3 bin, Bingöl'de 16.6 bin, Ardahan'da 15.0 bin, Kars'ta 14.6 bin, Erzurum'da 14.5 bin, Bitlis'te 9.3 bin, Muş'ta 8.3 bin, Hakkari'de 8.1 bin ve Ağrı'da 8.0 bin TL olarak kaydedildi. Yüksek enflasyon nedeniyle reel ücretlerde ve satın alma gücünde yaşanan düşüş vatandaşları daha fazla borçlanmaya itiyor. Kredi kartı harcamaları 12 ayda yüzde 70.5, kredili mevduat hesapları yüzde 62.3 artarken, ihtiyaç kredilerinde ise 28.6 oranında artış görüldü.
VAN KMH'TA İLK ÜÇTE
Faizi yüksek olmasına karşın kullanımı artan kredili mevduat hesapları ise toplamda 43 milyar 648 milyar TL'ye yükseldi, KMH'ta en fazla artış gösteren il ise yüzde 87.77 büyümeyle Kilis oldu. Şanlıurfa 75.77 oranıyla ikinci sırada yer alırken, Van ise 74,94 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Borçluluk hızla büyürken, ödenemediği için takibe düşen kredilerin tutarı da hızla arttı. Haziran 2021- Haziran 2022 tarihlerini kapsayan bir yılda takipteki bireysel krediler yüzde 57.7 artış gösterdi ve 20 milyar 765 milyon liraya ulaştı.
VAN'DA TAKİBE DÜŞEN ALACAK SAYISI YÜZDE 110.45 ARTTI
BDDK verilerine göre Van'da takibe düşen alacak miktarı 2021 Haziran ayına göre yüzde 110.45 arttı. Şırnak'ta yüzde 122.49, Bingöl'de yüzde 113.57, Bayburt'ta yüzde 112.60, Hakkari'de ise yüzde 129.40 artış yaşandı. Takipteki alacak artışında ise 7 ilde üç haneli büyüme yaşandı.
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