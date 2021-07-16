Van'da Üzerine Yıldırım Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Van’ın Saray ilçesinde etkili olan yağış esnasında hayvan otlatan bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Yaralı şahıs Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Van’ın Saray ilçesinde etkili olan yağış esnasında hayvan otlatan bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralandı.
Çevrede bulunanların haber veresi üzerine Ali Özlü adlı çoban olay yerine gelen 112 Acil tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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