Van'da Turizm Master Planı Toplantısı yapıldı

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Van’daki turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla yapılan Turizm Master Planı Toplantısında konuşan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Master planının Van turizminin anayasası olacağını belirterek, "Master planımız sürdürülebilir ve bölge ile rekabet edilebilir, sektör temsilcilerine para kazandıracak, şehre değer katacak bir çalışma olmalı.

Van turizm potansiyeli bakımından çok zengin bir il. Master planı turizm alanında yapacağınız her türlü yatırımın yol haritası olacak. Burada turizm sektörü temsilcilerinin de fikirleri bizim için çok kıymetli. Çok güzel bir tohum atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

Havadis