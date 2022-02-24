Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 76 bin 579 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 256, Bitlis'te 22 bin 743, Hakkâri'de ise 8 bin 944 oldu.
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %55,2'sini otomobil, %21,6'sını kamyonet, %12,6'sını motosiklet, %4,5'ini kamyon, %4,5'ini traktör, %0,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %15,7 ARTTI
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %90,6, otomobilde %41,5, kamyonette %40,1, kamyonda %38,7, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otobüste %22,1 artarken traktörde %51,9 ve motosiklette %31,9 azaldı.
VAN'DA OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 579
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 76 bin 579 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 529'u otomobil, 6 bin 833'ü minibüs, 705'i otobüs, 21 bin 886'sı kamyonet, 5 bin 769'u kamyon, 3 bin 684'ü motosiklet, 821'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 297'si ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 256
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 34 bin 256 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 195'i otomobil, bin 400'ü minibüs, 205'i otobüs, 7 bin 358'i kamyonet, bin 748'i kamyon, bin 30'u motosiklet, 319'u özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 1'i ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 743
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 bin 743 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 30'u otomobil, bin 511'i minibüs, 161'i otobüs, 5 bin 969'u kamyonet, bin 781'i kamyon, 689'u motosiklet, 340'ı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 262'si ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 944
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 8 bin 944 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 212'si otomobil, bin 171'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 92'si kamyonet, bin 239'u kamyon, 489'u motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 111'i ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %35,4 AZALDI
Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %23,9 ve kamyonda %9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda %68,1, otomobilde %43,8, traktörde %34,7, kamyonette %26,8, otobüste %20,6 ve motosiklette %9,2 azaldı. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17