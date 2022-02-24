Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! İnsandan çok araç var!

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %55,2'sini otomobil, %21,6'sını kamyonet, %12,6'sını motosiklet, %4,5'ini kamyon, %4,5'ini traktör, %0,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %15,7 ARTTI

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %90,6, otomobilde %41,5, kamyonette %40,1, kamyonda %38,7, özel amaçlı taşıtlarda %22,5, otobüste %22,1 artarken traktörde %51,9 ve motosiklette %31,9 azaldı.

VAN'DA OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 579

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 76 bin 579 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 529'u otomobil, 6 bin 833'ü minibüs, 705'i otobüs, 21 bin 886'sı kamyonet, 5 bin 769'u kamyon, 3 bin 684'ü motosiklet, 821'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 297'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 256

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 34 bin 256 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 195'i otomobil, bin 400'ü minibüs, 205'i otobüs, 7 bin 358'i kamyonet, bin 748'i kamyon, bin 30'u motosiklet, 319'u özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 1'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 743

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 bin 743 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 30'u otomobil, bin 511'i minibüs, 161'i otobüs, 5 bin 969'u kamyonet, bin 781'i kamyon, 689'u motosiklet, 340'ı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 262'si ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE OCAK AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 944

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 8 bin 944 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 212'si otomobil, bin 171'i minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 92'si kamyonet, bin 239'u kamyon, 489'u motosiklet, 560'ı özel amaçlı taşıtlar ve bin 111'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %35,4 AZALDI

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %23,9 ve kamyonda %9,0 artarken özel amaçlı taşıtlarda %68,1, otomobilde %43,8, traktörde %34,7, kamyonette %26,8, otobüste %20,6 ve motosiklette %9,2 azaldı. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.